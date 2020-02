Vergeet smartphones: de volgende tech-revolutie draait om draadloze oortjes Ronald Meeus

05 februari 2020

12u30

Bron: tweakers.net/audio 1 Multimedia Ze kwamen afgelopen zomer en najaar heel schoorvoetend op de markt: oortjes en koptelefoons die - behalve muziek afspelen, natuurlijk - ook stemcommando’s kunnen aannemen voor bijvoorbeeld Google Assistant. Het tijdperk van de ‘hearables’, slimme tech die we in of over onze oren dragen, is officieel gestart. Op lange termijn zouden die oortjes wel eens een heuse revolutie kunnen ontketenen.

Ben jij zo iemand die het nog steeds vreemd vindt om te praten tegen de technologie die je in huis hebt of op zak draagt? Dan ben je niet alleen: minder dan 25 procent van alle Europese smartphonegebruikers doet momenteel een beroep op spraakassistenten als Apple Siri of Google Assistant. Maar, er zit wel groei in. In een Europese enquête van digitaal agentschap Percifient gaf 22 procent van de respondenten aan dat ze een slimme AI gebruiken voor webopzoekingen. Bij een eerdere studie in 2018 zat dat nog ruim onder de 20 procent.

Ingebouwde spraakassistent

Slimme assistenten vind je nu ook overal: na de smartphones en de slimme speakers voor in huis, volgden de afgelopen jaren bijvoorbeeld ook tv’s en boordsystemen van auto’s. En stilaan moeten nu onze oor- en koptelefoons eraan geloven.

In de zomer van vorig jaar kwam Sony met zijn inmiddels welbekende WF-1000XM3-Bluetooth-oortelefoons, die toegang geven tot Googles Assistant- en Amazons Alexa-spraakassistenten. Het Duitse Sennheiser stak eind vorig jaar ook een microfoon in de derde generatie van zijn Momentum Wireless-koptelefoons, die communicatie met Siri, Google Assistant en Amazon Alexa mogelijk maakt. En JBL had met zijn Everest 710GA in 2018 eigenlijk al een verre voorloper op de markt.

Alomtegenwoordig

Op dit moment geven slimme oor- en koptelefoons alleen nog maar commando’s door naar de smartphone, waarop ze via Bluetooth aangesloten zijn. In principe kunnen toekomstige versies van dit soort producten ook rechtstreeks met het achterliggende systeem communiceren. Onze digitale levens huizen sowieso meer en meer in de ‘cloud’, waar onze content kan worden aangesproken via verschillende schermen en toegangsmogelijkheden, waaronder je smartphone, tablet en pc, maar intussen ook je smartwatch en dus - bijna - ook je oortjes.

Dat concept waarbij het gebruik van computers overal en eender wanneer beschikbaar wordt gemaakt, heet - om een clever buzzwoord te gebruiken - ‘ubiquitous computing’. Wanneer al je apps je volgen van je tv-scherm naar je auto, en naar eender welk scherm dat je in je buurt vindt en dat je jezelf eventjes kunt toe-eigenen, word je vanzelf minder afhankelijk van je smartphone.

‘Hearables’ in opmars

Het idee van ‘ubiquitous computing’ is trouwens niet nieuw. Het berust op een eenvoudige vaststelling: hoe meer andere objecten dan de smartphone ‘smart’ worden, hoe meer ze ook samen zullen kunnen dienen als een doorgeefluik of drager van informatie. De volgende logische stap is dan natuurlijk dat er functies die we vandaag via de smartphone gebruiken, zullen opgaan in dat groter geheel. Hoe en wanneer dat precies zal gebeuren, is vandaag nog niet duidelijk.

De grote merken zetten nu wel stevig in op de ‘hearables’. Volgens marktstudiebureau Gartner was de wereldwijde verkoop van oortelefoons vorig jaar al 7,1 miljard euro waard, tegenover 6,1 miljard in 2018. Oortjes vormen nu de tweede grootste ‘wearable’-categorie, na smartwatches.

