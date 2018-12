Vergeet PlayStation of Xbox even: dit zijn de 6 beste mobiele games van 2018 voor Android en iPhone kg

30 december 2018

19u21

Bron: Google, Apple 0 Multimedia Google en Apple presenteerden deze maand de beste smartphonegames van het afgelopen jaar. Of je nu een paar minuten wilt doden aan de bushalte of je op zoek bent naar hét spel om je te bekeren tot het kleine scherm: dit zijn de mobiele games die je niet mag overslaan.

De tijd dat gamers zich enkel met consoles konden behelpen, ligt ver achter ons. Logisch ook, want nooit was er meer aanbod in mobiele games dan nu. Nu het eindejaar nadert, zetten Google en Apple de leukste, meest verslavende en mooiste spelletjes voor je smartphone op een rij.



We beginnen bij Android. Google koos naast het “Spel van het jaar” ook nog de beste games in vier categorieën: meest competitief, meest innovatief, beste indiegame en beste ‘casual’ spel. Een overzicht.

Meest competitief: PUBG Mobile

Weinig verrassend wordt PUBG Mobile bekroond als dé topper van 2018. PlayerUnknown’s Battlegrounds – PUBG voor de vrienden – werd in het najaar al immens populair op pc en console, en veroverde iets later ook de mobiele markt. In het ‘battle royale’-spel probeer je honderd andere spelers uit te schakelen en zo als enige overwinnaar uit de strijd te komen. Naast de titel van “meest competitief” en “spel van het jaar”, kaapte PUBG Mobile ook de publieksprijs weg. PUBG Mobile is gratis.

Meest innovatief: Gorogoa

In Gorogoa baan je je een weg door een reeks oogverblindend mooie puzzels. Telkens werk je met vier panelen, waarbij je bepaalde elementen moet verschuiven of selecteren. Door de juiste acties uit te voeren, maak je de weg vrij voor de jongen die de hoofdrol speelt in het spel. Heel charmant is de handgetekende animatiestijl die het spel een geheel eigen karakter geeft. Voor Gorogoa betaal je 4,29 euro.

Beste indiegame: Returner 77

Uitdagende puzzles, mooie visuals en aliens: wat wil je nog meer? In indiegame Returner 77 kruip je in de huid van één van de laatste mensen op aarde en verken je een verlaten ruimteschip, wat weleens de redding kan betekenen voor de mensheid. Het spel kost 5,49 euro.

Beste ‘casual’ game: The Sims Mobile

The Sims Mobile ziet er op mobiel iets eenvoudiger uit dan op pc of console, maar draait nog steeds om hetzelfde concept. Begin aan een bloeiende carrière als barista, vind de liefde van je leven of sluit je Sims op in het zwembad (zonder trapje natuurlijk): de keuze is aan jou. The Sims Mobile is gratis te downloaden.

Apple gooit het over een andere boeg in zijn eindejaarslijstje voor iOS. De “gametrend” van het jaar is volgens de technologiereus ‘battle royale’, een genre dat dit jaar doorbrak met toppers als PUBG en Fortnite. Daarnaast koos Apple de beste game voor iPhone en iPad. Hieronder de winnaars.

Beste game op iPhone: Donut County

De opzet van Donut County is simpel, maar geniaal. In het spel bestuur je een gat in de grond. Beweeg je dat gat in het rond, dan vallen alle objecten die je tegenkomt erin en wordt het gat groter. Behalve de eenvoudige maar uitdagende gameplay, zijn fans ook verknocht aan de kleurrijke animatie en het originele verhaal. Donut County kost 5,49 euro.

Beste game op iPad: Gorogoa

Jawel, ook Apple bekroont Gorogoa als beste game van het jaar. “Je kan weleens vastzitten wanneer je Gorogoa voor de eerste keer speelt. Maar eens de tandwieltjes van je brein in de juiste configuratie belanden, zal je zien hoe slim deze mix van kunst en perspectief echt is”, klinkt het. In de App Store kost het spel 5,49 euro.