Vergeet opvouwbare smartphones: dit uitschuifbare model heeft de toekomst

18 februari 2020

16u13

Samsung en Huawei hebben opvouwbare telefoons. Als die worden uitgeklapt, worden ze twee keer zo groot en verandert de smartphone in een kleine tablet. Het Chinese TCL heeft nu iets nieuws bedacht: een uitschuifbare telefoon. Onder het scherm zit een tweede display, dat er onder vandaan gehaald kan worden. De twee schermen vormen samen een nieuw display.

Techsite CNET heeft een ontwerp van het toestel in handen gekregen. Volgens de site wilde TCL volgende week een werkend prototype onthullen op de smartphonebeurs MWC in Barcelona, maar het congres is afgelast vanwege het coronavirus. Het is nog niet bekend wanneer TCL het toestel alsnog presenteert, wanneer het op de markt komt en hoeveel het gaat kosten.

De afbeeldingen lijken in eerste instantie een reguliere, rechthoekige smartphone te tonen. Dat verandert als het uitschuifbare scherm tevoorschijn wordt getoverd; de telefoon verandert daarmee in feite in een tablet. Hoe de techniek precies werkt is niet duidelijk, maar op basis van de afbeeldingen is er een mogelijkheid dat het uitschuifbare scherm achter het vaste deel schuift, of eromheen.

Opvouwbaar

Het scherm doet veel denken aan de opvouwbare smartphone, waarmee verschillende fabrikanten op dit moment de markt betreden. Dat lukt met wisselend succes. Zo koos Motorola om de klassieke klaptelefoon uit de jaren 2000 opnieuw uit te brengen en bracht Samsung de Galaxy Fold en Galaxy Z-Flip uit. Of opvouwbare schermen de toekomst zijn, moet nog maar blijken. Voorlopig zijn de displays vooral erg kwetsbaar.

Volgens een bron van CNet was de fabrikant van plan om deze telefoon tijdens het Mobile World Congress te tonen, maar deze jaarlijkse telecombeurs in Barcelona werd onlangs geannuleerd wegens de zorgen om de verspreiding van het coronavirus.