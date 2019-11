Vergeet de iPhone 11: dit zijn 5 uitstekende (en goedkopere) Android-alternatieven

Ronald Meeus

20 november 2019

11u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Ondanks een lauwe ontvangst bij zijn aankondiging is de iPhone 11 toch een van de meest gegeerde smartphones van het moment geworden. Alleen is niet iedereen bereid om de steile prijs - minstens € 774 - ervoor neer te leggen. Hier zijn vijf Android-alternatieven die minstens even sterk zijn, maar minder duiten kosten.

OnePlus 7T (€ 589)

De OnePlus 7T is een prima smartphone, vooral als je let op snelheid en relatief franjeloze software. Hij heeft snelle hardware met Qualcomms nieuwste high-end-processor. De software werkt mede daardoor snel en vloeiend. Het scherm is uitstekend en de stereoluidsprekers klinken goed. Minpunten zijn er ook: de camera’s scoren op zijn hoogst een krappe voldoende en de accuduur is ondermaats. Bekijk hier de OnePlus 7T.

Xiaomi Mi 9T Pro (€ 369)

Voor minder dan de helft van de prijs van een ‘gewone’ iPhone 11 heb je zelfs een smartphone die het predicaat pro verdient. Je moet het bij de Xiaomi Mi 9T Pro, ten opzichte van duurdere telefoons, wel stellen zonder waterdichtheid, draadloos laden en uitbreidbare opslag. Maar de hardware - met onder meer de camera - is meer dan prima en de voordelen van deze telefoon zullen voor veel mensen echt zwaarder doorwegen op de nadelen. Bekijk hier de Xiaomi Mi 9T Pro.

Sony Xperia 1 (€ 695)

De Xperia 1 is een goede doorstart van Sony op smartphonegebied. Waar de fabrikant achterliep met zijn smartphonecamera’s, is nu een behoorlijke slag geslagen en ook op andere vlakken zien we een flinke verbetering ten opzichte van voorgaande Xperia’s. Zo is deze keer een snellader meegeleverd. Andere sterke punten, zoals de software en het mooie scherm, zijn behouden. Nadeel van dat betere scherm is wel dat de accuduur nu niet meer uitstekend is, want de telefoon gaat relatief snel leeg als het scherm aanstaat. Bekijk hier de Sony Xperia 1.

Huawei P30 Pro (€ 629)

Het basismodel van de P30 heb je voor € 465, maar ook de Pro-versie van het vlaggenschip van Huawei kost minder dan de ‘gewone’ iPhone 11. Dit toptoestel heeft een ronduit fantastische camera en een erg goede accuduur. Ook het gebogen oledscherm en de stevige, waterdichte en ergonomische behuizing mogen er zijn, maar die camerabobbel is wel wat aanwezig. Het snelle 40W-bedraad laden en 15W-draadloos laden zijn nog een paar pluspunten van dit toestel. Helaas mist de telefoon wel een 3,5mm-poort en kiest Huawei ervoor om de schermgrootte zodanig te maximaliseren dat er ook geen oorluidspreker meer op het toestel past, met monogeluid als gevolg. De pluspunten verslaan de minpunten echter wel met gemak. Bekijk hier de Huawei P30 Pro.

Samsung Galaxy 10 (€ 658)

Voor honderd euro minder dan de iPhone 11 heb je het basismodel van het vlaggenschip van grote concurrent Samsung. De Galaxy S10 is een bijzonder sterk high-end toestel, met een groot scherm ten opzichte van het formaat van de behuizing. Verder heeft hij een prima vingerafdrukscanner achter het kwalitatief hoogstaande oledscherm en is het camerasysteem van goede kwaliteit. De behuizing is sterk, is waterdicht en ligt lekker in de hand, maar de glazen achterkant blijft breekbaar en gevoelig voor vingervegen. Al met al krijg je wel veel terug voor de nog steeds flinke prijs van dit toestel. Bekijk hier de Samsung Galaxy 10.

