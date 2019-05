Verenigde Staten stellen restricties Huawei 90 dagen uit tot half augustus IB

21 mei 2019

02u05

Bron: Belga, ANP 1 Multimedia Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft de restricties tegen producten van het Chinese telecombedrijf Huawei met 90 dagen uitgesteld. Het ministerie zei dat het uitstel nodig was om contractuele verplichtingen na te komen. Daarnaast geeft het Huawei de tijd om software-updates door te voeren bij bestaande toestellen.

De verklaring van het ministerie benadrukte dat het uitstel niets verandert aan de beslissing van president Trump om Huawei uit veiligheidsgronden op de zwarte lijst te plaatsen.

De restricties worden de eerstkomende 90 dagen niet ingevoerd om Huawei en zijn partners tijd te geven om “de bestaande en operationele netwerken en toestellen, waaronder software-updates, in stand te houden en te ondersteunen, zoals is overeengekomen in contracten en overeenkomsten van voor 16 mei”.

Zondag meldde Google dat het de Chinese telecomspeler de toegang zou ontzeggen van een aantal van zijn mobiele diensten. Gisteren luidde het dan dat diensten als Google Play op bestaande toestellen van Huawei wel zullen blijven werken. Persbureau Bloomberg meldde toen dat ook de Amerikaanse chipbedrijven Qualcomm, Broadcom en Intel hun leveringen aan Huawei staken.

Spionage

De maatregelen van de bedrijven volgen op de nieuwe, strengere Amerikaanse regels tegen Huawei die zijn ingesteld vanwege verdenkingen van spionage. Het Chinese bedrijf staat sinds kort op een zwarte lijst in de Verenigde Staten. Amerikaanse bedrijven die zakendoen met Huawei kwamen daardoor onder een strenger toezicht van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken te staan.

