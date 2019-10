Veiligheidsprobleem bij Samsung opgelost na update: vingerafdrukken terug ‘safe’ AW

23 oktober 2019

15u37

Bron: AD.nl 0 Multimedia De vingerafdrukken van de eigenaars van een Samsung zijn weer “safe”. Dit weekend ontstond ophef over de onveiligheid van het identificatiesysteem, waardoor de toestellen ook door andere gebruikers ontgrendeld konden worden. Het techbedrijf zegt het nu opgelost te hebben.

Samsung sloeg dit weekend alarm: de gebruikers van de smartphones Galaxy Note10, 10+ en Galaxy S10, S10+, en S10 5G werd geadviseerd om alle geregistreerde digitale vingerafdrukken te verwijderen en ze opnieuw in te stellen. Als reactie daarop sloten verschillende bedrijven de optie om handelingen te verifiëren met vingerafdrukken in hun apps, waaronder het Chinese Alipay. Naast het ontgrendelen van het scherm, konden door de softwarefout immers ook betalingen worden uitgevoerd door derden.

Het probleem was gelinkt aan bepaalde schermbeschermers in siliconen, die de vingerafdruksensoren verstoorden, legt Samsung uit. Dat is nu opgelost, meldt Reuters. Wel biedt Samsung excuses aan voor de ontstane ophef. Klanten worden op de hoogte gebracht met een pushbericht op de getroffen toestellen.

Samsung is de grootste speler op de smartphonemarkt, en had zijn nieuwe vingerafdrukkensensor bij de lancering ‘revolutionair’ genoemd.

Brand

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf problemen ondervindt met topproducten. Zo werd in 2016 de Galaxy Note 7 wereldwijd teruggeroepen, nadat bij verschillende toestellen de batterij ontplofte. En eerder dit jaar moest Samsung de lancering van de Galaxy Fold, een van de eerste twee toestellen met een plooibaar scherm, uitstellen vanwege de fragiliteit van het scherm.