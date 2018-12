Veilig wonen moet niet superduur zijn: met deze slimme snufjes bescherm je jouw woonst

Ronald Meeus

24 december 2018

11u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Tijdens de wintermaanden zijn er traditioneel ook meer woninginbraken: het is vroeg donker, mensen zijn vaak van huis weg omwille van vakantie of feesten. Om niet voor onaangename verrassingen te staan, kan je je een volledig geïntegreerd alarmsysteem aanschaffen, maar die zijn vaak peperduur. Gelukkig zijn er in het winkelrek ook enkele Tijdens de wintermaanden zijn er traditioneel ook meer woninginbraken: het is vroeg donker, mensen zijn vaak van huis weg omwille van vakantie of feesten. Om niet voor onaangename verrassingen te staan, kan je je een volledig geïntegreerd alarmsysteem aanschaffen, maar die zijn vaak peperduur. Gelukkig zijn er in het winkelrek ook enkele technologische oplossingen te vinden aan een redelijke prijs, waarmee je je woning ook al wat veiliger kan maken.

Camera’s

Puur een camera ophangen doet vaak al wonderen. Je vindt bewakingscamera’s die een paar duizend euro kosten, maar ook rudimentaire modellen voor 100 tot 250 euro. Meestal reageren die op verdachte bewegingen en stralen ze de beelden door naar je smartphone. De wat duurdere modellen zijn vaak een beetje designgevoelig, zodat ze niet verkeerd opvallen in je interieur.

Slimme sloten

Dat je je deur op slot moet doen om inbraken te voorkomen, is logisch. Tegenwoordig zijn er ook hoogtechnologische opties om je huis goed af te sluiten. Zoals het ‘smart lock’ van de Oostenrijkse fabrikant Nuki, die onlangs nog een nieuwe versie lanceerde. Met een slim slot heb je veel meer controle over wie je binnenlaat, want het staat in verbinding met je smartphone. Dat vergroot ook het gebruiksgemak: voor personen die je vertrouwt kan je de deur vanop een afstand ontgrendelen. Ook een slimme deurbel, eventueel in tandem met zo’n slim slot, kan een veiliger gevoel geven: de camera in de bel stuurt beelden naar je smartphone, waar je je ook bevindt.

Sensoren

Als je een wat ruimer systeem wil, kan je sensoren aan het geheel toevoegen. Bewegingssensoren in een smart home dienen meestal vooral om de lichten automatisch aan te knippen, maar ze kunnen ook voor beveiligingsdoeleinden worden ingezet. Slimme sensoren kunnen ook het openen van ramen en deuren registreren.

Rookmelder

Een goede rookmelder in huis hebben is essentieel voor de veiligheid, zo ben je snel gewaarschuwd mocht er brand ontstaan of wanneer er een koolstofmonoxideprobleem is. Slimme rookmelders koppel je ook aan je smartphone.

