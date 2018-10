Vanavond onthult Google twee nieuwe smartphones: dit is wat we al weten kg

09 oktober 2018

12u04

Bron: Techradar, CNET, 9to5google.com 2 Multimedia Vandaag onthult Google de nieuwste telgen van de Pixel-familie: de Google Pixel 3 en zijn grote broer, de Google Pixel 3 XL. Daarnaast zouden er mogelijk ook een gloednieuwe tablet, een slimme speaker en verschillende accessoires op het programma staan. Dit is wat we tot nu toe weten over de nieuwkomers.

Vanavond is het naar jaarlijkse gewoonte weer tijd voor 'Made by Google': het event waarin de techgigant de laatste gadgets voorstelt die het de komende maanden op de wereld loslaat. In de eerste plaats maken we kennis met twee nieuwe smartphones - hoewel 'kennismaken' een groot woord is. De Google Pixel 3, en in het bijzonder de XL-versie, verschenen al in zoveel lekken dat de toestellen nog weinig aan de verbeelding overlaten.

So you think you know… Tune in tomorrow to see for yourself. https://t.co/4zTwRXcn1x #madebygoogle pic.twitter.com/3IO3xaMaP8 Made by Google(@ madebygoogle) link

Google Pixel 3 en Google Pixel 3 XL

Wat we al zeker weten is dat de Google Pixel 3 uitpakt met een oledscherm met een diagonaal van 5,5 inch (14 centimeter). De iets grotere Google Pixel 3 XL, wordt eveneens uitgerust met een oledscherm, maar dan eentje met een schermdiagonaal van 6,3 inch (16 centimeter) en een diepe ‘notch’, oftewel de inham aan de bovenkant van het scherm. Wat er onder de motorkap van beide toestellen schuilt, is nog onzeker. Wellicht draaien de smartphones op de Qualcomm Snapdragon 845, krijgen ze 4 GB RAM mee en komen ze inclusief 64 GB of 128 GB opslagruimte. Een sleuf voor een microsd-kaartje behoort wellicht niet tot de mogelijkheden, net zoals een aansluiting voor je koptelefoon.

De toestellen worden beschikbaar in zwart, wit en een derde kleur die tot nu toe nog onbekend is. Aanvankelijk werd aangenomen dat het om muntgroen zou gaan, maar een recent lek van Twitter-gebruiker Evan Blass doet vermoeden dat het weleens zachtroze kan worden. Blass gooide enkele foto's online van de Google Pixel 3 XL in wat volgens hem de officiële drie kleuren worden.

Yay or nay? pic.twitter.com/R1zCVntXQh Evan Blass(@ evleaks) link

Google Pixel Slate

Daarnaast zal Google waarschijnlijk ook een licht schijnen op de Google Pixel Slate, een nieuwe twee-in-één-tablet. De Pixel Slate komt met een pennetje en een afneembaar toetsenbord, en moet de concurrentie aangaan met rechtstreekse tegenhangers als de iPad Pro of de Microsoft Surface Pro. De tablet draait op Chrome OS en komt met een Intel Celeron, Core m3, Core i5 of Core i7 processor, afhankelijk van je configuratie.

Slimme speaker en accessoires

Tot slot schudt Google mogelijk nog een reeks andere producten uit zijn mouw. Zo kan het dat de techgigant een derde smartspeaker onthult, de Google Home Hub. In tegenstelling tot andere speakers uit het Google-gamma krijgt de Hub een scherm mee om informatie te tonen zoals het weerbericht of je planning voor de dag. Dat moet de nieuwste slimme speaker een extra dimensie geven ten opzichte van voorgangers als de Google Home en de Google Home Mini.

Google's Home Hub might be another way to use the Google Assistant pic.twitter.com/frtNiAztKD Олег Архин(@ olegarchin) link

Volgens Techradar zou het kunnen dat vanavond ook een upgrade van de Pixelbook-laptop op het programma staat, net zoals een nieuwe Chromecast en verschillende Pixel-accessoires, waaronder een draadloos laadstation. Of ook die producten effectief vanavond zullen verschijnen, blijft natuurlijk nog afwachten.

Vanaf 18 uur Belgische tijd gaat het Google-event van start. De show wordt overigens integraal uitgezonden op YouTube.

Tip: Vergelijk hier alle prijzen van Google Pixel smartphones.