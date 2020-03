Van thuistestkit tot eenvoudige videogesprekken: tientallen oplossingen voor strijd tegen coronavirus tijdens ‘Hack the crisis’-hackathon AW

30 maart 2020

15u45

Bron: Belga 0 Multimedia De ‘Hack the crisis’-hackathon die de Belgische tech- en startupwereld afgelopen weekend organiseerde, heeft tientallen oplossingen opgeleverd die kunnen helpen in de strijd tegen het coronavirus.

Meer dan 600 mensen uit zeven verschillende tijdszones, verdeeld over 36 teams, zochten naar oplossingen voor de uitdagingen die de coronacrisis betekent voor gezondheidszorg, onderwijs, bedrijfscontinuïteit, logistiek en welzijn. Wel 250 deelnemers deden de rit helemaal uit, van vrijdag tot zondag.



De tien beste ideeën werden voorgesteld tijdens een webinar die op YouTube te volgen was. Winnaar was de 'corona home test kit', waarvoor een online platform ontwikkeld werd waar de bevolking testkits kan kopen. Thuis kunnen mensen dan de tests uitvoeren, resultaten delen en tot slot geanonimiseerde resultaten raadplegen.

Andere oplossingen, mét prototypes, die uit de bus kwamen: een platform om aangepaste leraars te vinden, een fysieke box waarmee ouderen met één druk op de knop een videogesprek starten met hun familie of vrienden op tv en een platform voor artiesten om livestreams voor hun fans te organiseren.

Prijzenpot van 25.000 euro

Voor de tien beste teams was er een prijzenpot van 25.000 euro voorzien, die moet dienen om hun oplossing verder te ontwikkelen.

De deelnemers werden bijgestaan door meer dan 80 mentoren. Er was ook steun vanuit politieke hoek, meer bepaald uit de Europese Commissie, en van Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA) en Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).