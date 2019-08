Van Simon tot iPhone: zo evolueerde de smartphone in de afgelopen 25 jaar kg

16 augustus 2019

16u15

Exact 25 jaar geleden lag de eerste 'smartphone' in de rekken: een zwart, log bakje met een monochroom scherm waarmee je kon bellen en mailen. Sindsdien volgden de ontwikkelingen zich snel op - de eerste camera's, grotere schermen én extra snufjes die ons het leven makkelijker moeten maken. Een overzicht.

Allereerste ‘smartphone’: IBM Simon Personal Communicator (1994)

In 1992 toonde IBM voor heerst de ‘Angler’ aan de wereld: een combinatie van een telefoon en een PDA (een ‘persoonlijke digitale assistent’) in één toestel. Twee jaar later – op 16 augustus 1994 - werd het toestel op de markt gebracht als de ‘IBM Simon Personal Communicator’. IBM noemde het toestel overigens zelf nooit ‘smartphone’, omdat die term op dat moment simpelweg niet bestond, maar het is duidelijk dat de Simon wél de basis legde voor de slimme telefoons die we vandaag kennen.



Met het onelegante bakje kon je onder andere bellen, mailen, faxen, maar ook landkaarten bekijken, beursnieuws volgen en de krant lezen. Dat alles gebeurde toen nog op een zwart-witscherm, dat je weliswaar al wel kon bedienen met een stylus. Op het toestel stonden ook enkele standaard-‘apps’ die toen nog ‘features’ werden genoemd, waaronder een kalender, adresboek, klok, todo-lijstje en een rekenmachine.



Het hele ding woog verder iets meer dan een halve kilo, beschikte over slechts 1 MB opslagruimte en hield het ongeveer één uur vol zonder stopcontact. Desalniettemin was Simon zijn tijd ver vooruit. Er werden in de Verenigde Staten zo’n 50.000 exemplaren van verkocht aan een adviesprijs van 1.099 dollar - dat komt neer op 1.663 euro, met inflatie.

De trendsetter: Nokia 9000 Communicator (1996)

Het duurde even voor het concept van de Simon aansloeg, maar halverwege de jaren negentig kwamen verschillende concurrenten dan toch op de proppen met een eigen telefoon annex minicomputer. In 1996 bracht Nokia de 9000 Communicator uit, een revolutionair toestel om te bellen, browsen en faxen. De ‘smartphone’ kwam met 8 MB opslagruimte en had een reeks zakelijke programma’s aan boord, waaronder een tekstverwerker.



Opnieuw werd het toestel uitgerust met een zwart-witscherm, maar dit keer is er ook een volledig toetsenbord aanwezig – een beetje zoals de BlackBerry’s die enkele jaren later zouden doorbreken. De Nokia 9000 Communicator was al iets lichter dan de IBM Simon, maar klokte nog steeds af op bijna 400 gram. In het Verenigd Koninkrijk telde je 1000 pond neer voor een exemplaar, omgerekend ongeveer 1.100 euro.

Opmars van de BlackBerry: BlackBerry 850 (1999)

De eerste Blackberry zag het licht in 1999. Het apparaatje was toen eigenlijk nog een veredelde pager, maar was in staat om e-mails te versturen en op het internet te surfen. Het iconische toetsenbord verleende zijn naam aan de reeks: de knopjes deden volgens de maker denken aan een braambes.



Pas in 2002 kwam ook een BlackBerry uit waarmee je kon bellen: de BlackBerry 5810. Vreemd genoeg zat er echter geen luidspreker of microfoon in het toestel verwerkt, waardoor je nog wel een headset nodig had om effectief een telefoongesprek te houden. Pas later kwamen de ingebouwde speakers en de kleurenschermen, waardoor BlackBerry zich nestelde als de lieveling van vele zakelijke gebruikers.

Begin van het selfietijdperk: Kyocera VP-201 (1999)

Pas eind jaren negentig werden ook de eerste telefoons met camera op de wereld losgelaten. Volgens de meeste bronnen gaat de titel van allereerste commercieel beschikbare cameratelefoon naar de Kyocera VP-201, een toestel dat in 1999 uitkwam in Japan. Aan de voorkant van de telefoon prijkte een enorme 0,11 MP-camera die vooral moest dienen voor videogesprekken, maar ook in staat was om foto’s te nemen.



Het toestel werd een jaar later al opgevolgd door de Samsung SCH-V200 in Zuid-Korea. De telefoon had een iets betere camera met een 0,35 MP-lens en kon tot twintig foto’s bewaren. Die afbeeldingen konden ook doorgestuurd worden via e-mail, hoewel de telefoon dan wel verbonden moest worden met een pc.

‘One more thing’: de eerste iPhone (2007)

En dan was er plots de iPhone: een iPod, een telefoon en een revolutionair “internetcommunicatietoestel” in één, zoals Steve Jobs het omschreef. Op het moment dat een doorsnee gsm niet veel meer was dan een baksteen met een toetsenbord en een camera, pakte Apple uit met een elegant design dat draaide rond een opvallend breed touchscreen.



De iPhone kwam met een vijftiental vaste apps (de App Store werd pas een jaar later geïntroduceerd) waaronder een kalender, een weerapp, een rekenmachine, kladblok en een mobiele versie van browser Safari. Het toestel beschikte over één 2 MP-cameralens op de achterkant en werd voorzien van 4 GB of 8 GB opslagruimte. Bij dat alles hoorde ook een ongezien prijskaartje: de basisversie met 4GB kostte 499 dollar.



Overigens was die eerste generatie iPhone niet in België beschikbaar. Het duurde tot 2008 voor de volgende versie, de iPhone 3G, in ons land in de rekken lag. De telefoon kreeg toen een adviesprijs van 525 euro mee.

Intrede van Android: HTC Dream (2009)

Hoewel Apple zich razendsnel naar boven knokte als één van de populairste smartphonemakers ter wereld, is het grootste deel van de smartphones toch geen iPhone. Wereldwijd lopen er immers veel meer mensen rond met een Android-telefoon - volgens Google zo’n 2,5 miljard, om precies te zijn. De allereerste smartphone die op Android draaide, was nochtans niets speciaals. De HTC Dream (in de VS beter bekend als de T-Mobile G1) deed bijvoorbeeld nog steeds een beroep op een fysiek toetsenbord en een scrollknopje. Er zat ook een 3,15 MP-camera aan boord, net zoals 256 MB opslagruimte en een slot voor een extra microSD-kaartje.

Het toen nog gloednieuwe besturingssysteem Android werd voorzichtig positief onthaald. “Android toont zich op dit toestel als een grote belofte voor de toekomst. Hoewel de processor niet sneller is en er niet meer werkgeheugen is dan op concurrerende toestellen, krijgt de gebruiker met Android het gevoel vlot te kunnen werken, vlotter dan op vergelijkbare toestellen die van Symbian of Windows Mobile zijn voorzien”, schreef Tweakers.net toen nog over de HTC Dream. Ze kregen gelijk. Besturingssystemen zoals Symbian - vooral gebruikt op Nokia-toestellen - en Windows Mobile van Microsoft zijn kort daarna ten onder gegaan, terwijl Android nog steeds met de scepter zwaait.

