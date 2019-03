Van plooibare smartphones tot AI-robotmaaiers: dit was het beste van Mobile World Congress 2019 Ronald Meeus

01 maart 2019

08u00

Een smartphone met vijf (!) camera's aan de achterkant. Meer plooibare toestellen. 5G-connecties. En jawel, een robotmaaier op een conferentie voor mobiele technologie. Dit waren de vijf toppers van het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona.

Huawei Mate X (€ 2.300)

De kop ging er op zondagavond al af met de mediaconferentie van Huawei, waar ook de Chinese fabrikant - in navolging van Samsung een weekje eerder - zijn opvouwbare smartphone Mate X voorstelde. Huawei stelt dat het de snelste vouwbare 5G-telefoon wordt, én de dunste én die met de snelste laadtechniek. Moeilijk te testen, want op MWC bleef het toestel netjes achter glas. Op het eerste gezicht lijkt de smartphone over een solide vouwsysteem te beschikken en hij ziet er ook praktisch in gebruik uit. We hebben ook bedenkingen: over krasgevoeligheid bijvoorbeeld, maar vooral over de prijs. Met 2.300 euro gaat de Mate X nog een flinke trap hoger dan Samsungs Galaxy Fold, die 1.999 euro zal kosten. Voor de grote massa is dat toch niet weggelegd. Bekijk hier de smartphones van Huawei.

Wordt verwacht : midden 2019. Adviesprijs : 2.300 euro.

(lees verder onder de foto)



Nokia 9 PureView (€ 599)

Kan je geen genoegen nemen met drie of vier camera’s aan de achterkant van je smartphone? Goed nieuws voor jou: in de nieuwe Nokia 9 PureView-smartphone van het Finse HMD krijg je er vijf. De fotomodule bestaat uit twee kleuren- en drie monochroomsensoren, allemaal met een 12-megapixelresolutie en een lens met een diafragma van f/1.8. Door het weglaten van de kleurenfilters kunnen die zwart-witcamera’s in theorie meer licht opvangen en meer details vastleggen. Het uiteindelijke resultaat is wel een kleurenfoto. HMD heeft voor de Nokia 9 PureView samengewerkt met het Britse bedrijf Light, dat gespecialiseerd is in ‘computational photography’: de interne chip van de smartphone helpt om je foto’s mooier te maken terwijl je ze maakt. De Nokia 9 heeft verder een waterbestendige behuizing met een aluminium frame en de voor- en achterkant zijn voorzien van glas. Het toestel is 8mm dik en ondersteunt draadloos laden. Er is een vingerafdrukscanner achter het scherm verwerkt. Dat scherm is een 6"-oledpaneel (15,24 cm), zonder inkeping, met een 2k-resolutie. De accu heeft een capaciteit van 3320mAh en opladen gaat via de usb-c-aansluiting. Het Android 9-toestel heeft geen 3,5mm-aansluiting. Bekijk hier de smartphones van Nokia.

Wordt verwacht : 15 maart 2019. Adviesprijs : 599 euro.

(lees verder onder de foto)

Sony Xperia 1 (€ 949)

Sony stelde op het MWC zijn Xperia 1 voor: dat nieuwe toestel heeft geen inkeping en met een beeldverhouding van 21:9 oogt het opvallend langwerpig. De resolutie bedraagt 3840x1644 pixels; die verhouding is dezelfde als die van bioscoopfilms, aldus Sony. De telefoon heeft ook een Cinema Pro-functie om 4k-video te maken. Verder voorziet Sony het toestel van een Multi-Window-app, die het mogelijk maakt om apps op de helft van het scherm te gebruiken. Camera’s zijn er natuurlijk ook: aan de achterkant van de Xperia 1 zitten drie 12-megapixelcamera’s, met lenzen die overeenkomen met 16mm, 26mm en 52mm op een fullframecamera. De camera’s hebben oog-autofocus: ze stellen scherp op de ogen bij het maken van een portret. De opnamesnelheid is maximaal 10 beelden per seconde. De primaire camera gebruikt een 1/2,6"-sensor, heeft een f/1.6-lens en is voorzien van optische beeldstabilisatie. De andere twee camera’s hebben een kleinere 1/3,4"-sensor en geen stabilisatie. Bekijk hier de best beoordeelde smartphones van Sony.

Wordt verwacht : lente 2019. Adviesprijs : 949 euro.

(lees verder onder de foto)

LG V50 ThinQ

Vers na de Europese lancering van de V40 ThinQ komt LG Electronics op MWC al met een opvolger. De Koreaanse fabrikant presenteerde geen vouwbaar toestel, maar doet bij de LG V50 ThinQ wél mee met de trend van dubbele schermen, met een optioneel tweede scherm in een hoes. Het toestel zelf heeft een 6,4"-oledscherm (16,26 cm) met een 19,5:9-verhouding en een inkeping aan de bovenkant. Het tweede scherm heeft geen inkeping en is iets minder langgerekt. Daardoor is de diagonaal met 6,2" ook wat kleiner. Wanneer het tweede scherm bevestigd wordt, is het mogelijk om te wisselen tussen de schermen en het tweede scherm aan of uit te zetten. Ook handig: er is een functie om de schermen elk in tweeën te delen, zodat er in totaal vier apps tegelijk weergegeven en gebruikt kunnen worden. Bekijk hier de nieuwste toestellen van LG.

Prijzen en beschikbaarheid in de Benelux zijn nog niet bekend.

(lees verder onder de foto)

Husqvarna AI-robomaaier (€ 4.999)

Tussen al die smartphonefabrikanten was het wat vreemd om een (relatief grote) stand van grasmaaierfabrikant Husqvarna te zien. De Automower 435X AWD is dan ook een geval apart: de robotmaaier werkt op artificiële intelligentie en via Amazon Alexa, Google Home en IFFTTT werkt hij naadloos samen met jouw slimme thuissysteem. Met andere woorden: je kan de Automower verbaal bevelen geven en die doet wat je zegt. Verder is hij speciaal ontworpen voor ruw terrein en hellingen tot 70 procent. Bekijk hier de producten van Husqvarna.

Wordt verwacht : voorjaar 2019. Adviesprijs : 4.999 euro.

(lees verder onder de foto)

