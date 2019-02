Valentijn: dit zijn de beste tech-cadeaus

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Natuurlijk draait valentijn niet enkel om de cadeaus, maar het is toch leuk als je een attentie over tafel kan schuiven tijdens het valentijnsdiner, niet? Dit zijn enkele tech-spullen waar je zowel hem als haar plezier mee kan doen, en die netjes onder de limiet van 100 euro blijven.

Voor hem: Philips OneBlade Pro (€ 69,99)

Echte heren zwoeren vroeger bij nat scheren, maar de tijden zijn veranderd: vandaag gaan we wat sneller van wel een baard naar geen en weer terug. Bovendien is de technologie ook veranderd. Tegenwoordig heb je geavanceerde apparaten als deze Philips OneBlade Pro, die zowel droog als nat kunnen scheren, en dus zowel goed zijn voor een trim als voor een aalgladde scheerbeurt. Bekijk hier de Philips OneBlade Pro.

Voor haar: Huawei Band 3 Pro goud (€ 98,-)

De meeste activity trackers en sporthorloges zijn ongelofelijk grote en lompe dingen met veel toeters en bellen. Dan verkiezen veel vrouwen waarschijnlijk deze toch wel stijlvolle wearable van het Chinese Huawei. Het is niet echt een klassiek horloge, al ziet het er wel zo uit. De sportband is waterdicht en voorzien van een volledig functionerend touchscreen, een hart- en slaapmonitor en een ingebouwde gps. Wie toch liever neutrale kleuren verkiest: de Huawei Band 3 Pro is ook verkrijgbaar in zwart of blauw. Bekijk hier de Huawei Band 3 Pro.

Voor de gamers (m/v): Red Dead Redemption 2 Special Edition (€ 79,99)

De beste game van het afgelopen jaar is sowieso een aanrader als cadeau. Deze speciale editie is nog beter, nu die ook online in een massale multiplayer kan worden gespeeld, met een westernwereld waaraan constant nieuwe uitdagingen worden toegevoegd. De speciale editie bevat verder ook een luxehoes voor de game en een bloedmooie wereldkaart, plus tal van extra’s voor in de game. Bekijk hier Red Dead Redemption 2 Special Edition.

Voor de muziekliefhebbers (m/v): Koptelefoon: Sennheiser HD 4.40 BT (€ 81,90)

Met een uitstekende koptelefoon kan je elke muziekliefhebber blij maken. Deze draadloze topper van het Duitse merk zit fijn rond de oren en klinkt nog beter. Hij zit lekker, heeft een goeie accuduur, en werkt zowel via Bluetooth als met een draad. Een knaller voor zijn prijs. Bekijk hier de Sennheiser HD 4.40 BT.

Voor de op netheid gestelde jongens/meisjes (m/v): Dirt Devil Spider (€ 89,99)

Wonen jullie samen, dat is dit een cadeau waar je allebei iets aan kan hebben. De Dirt Devil robotstofzuiger Spider M 607 stofzuigt in jullie plaats, al moet iemand hem natuurlijk ook wel even aanzetten. De Dirt Devil Spider is flink goedkoper dan de bekendere concurrenten, maar doet op basisniveau goed zijn werk. Bekijk hier de Dirt Devil Spider.

Voor de boekenwurmen (m/v): E-reader: Tolino Page (€ 67,95)

Waarom zou je in deze tijden nog met dikke pillen van boeken moeten sleuren als je gewoon een e-reader mee op pad kan nemen? Deze goedkope e-reader is stevige concurrentie voor het bekende Kindle, weegt maar 170 gram en heeft een 6-inch scherm (15,24 centimeter) met een resolutie van 600 bij 800 pixels. Bekijk hier de Tolino Page.

Tip: Geef je liever een smartphone cadeau? Vergelijk hier de populairste smartphones tegen de voordeligste prijzen.

