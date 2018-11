Uitgesteld kijken neemt alsmaar toe SPS

13 november 2018

18u43

Bron: Belga 0 Multimedia Het uitgesteld kijken in Vlaanderen neemt alleen maar toe. Meer dan 30 procent van alle programma's op de commerciële zenders wordt door de commercieel interessantste doelgroep van 18 tot 54 jaar in het tijdsslot van 17 tot 24 uur uitgesteld bekeken. Dat blijkt uit een nieuwe studie van studiebureau Econopolis in opdracht van de Vlaamse regering.

In mei 2017 waarschuwde Econopolis al voor dalende inkomsten op de tv-markt. De grootste boosdoener is het uitgesteld kijken. “Als het zo voort gaat, verwacht ik dat we binnen twee à drie jaar dood zijn. Commerciële zenders kunnen op deze manier niet overleven”, zei Peter Quaghebeur, CEO van SBS (Vier, Vijf en Zes), toen.

Het studiebureau heeft nu op vraag van Vlaams minister van Media Sven Gatz een actualisering klaar. Die toont aan dat de impact van het snel veranderend kijkgedrag van de audiovisuele consument, vooral het uitgesteld kijken, alleen maar is toegenomen.

De stijging doet zich volgens Econopolis voor in alle genres. Zeker opvallend: 20 van de 29 programma’s die het meest uitgesteld werden bekeken, zijn Vlaamse producties. Bij de aangehaalde doelgroep keek 72,9 pct uitgesteld naar “De Mol” (Vier). Andere erg hoge cijfers voor uitgesteld kijken vinden we bij “Temptation Island” op Vijf (67,3 pct), “Blind Getrouwd” op VTM (58,8 pct) en “Gevoel voor Tumor” op Eén (52,8 pct). De toekomst ziet er volgens de studie niet fraai uit: de studie voorspelt voor deze doelgroep en in dit tijdsslot een stijging van uitgesteld kijken tot 50 pct in 2026.

Negatieve impact

Een verdere groei van het uitgesteld kijken heeft volgens Econopolis duidelijk een negatieve impact op de reclame-inkomsten van de commerciële omroepen: tot -12 pct bij een groei naar 45 pct en tot -18 pct bij een groei naar 50 pct. “Gezien de commerciële omroepen meer dan 50 pct van hun reclame-inkomsten besteden aan programmabudgetten, en daarvan bijna twee derde naar Vlaamse content, heeft een daling van reclame-inkomsten een rechtstreekse impact op het investeringsvermogen van de private omroepen in Vlaamse content”, voorspellen de onderzoekers van Econopolis.

Deze evolutie zet de Vlaamse audiovisuele sector onder steeds grotere druk, benadrukt het studiebureau, dat daarom met aanbevelingen komt voor de hele sector, de overheid en de kijkers. Zo blijkt dat het invoeren van “addressable reclame”, doelgerichte reclame op maat van de kijker, niet voldoende is om de reclame-inkomsten stabiel te houden.

Niet kunnen doorspoelen

Econopolis pleit daarom voor de invoering van “unskippable reclame” op uitgesteld kijken, reclame die de kijkers niet kunnen doorspoelen. Uit een eerste analyse blijkt immers dat een deel van de bestaande reclameblokken “unskippable” maken op alle vormen van uitgesteld kijken, voordelen biedt qua financiële impact, continuïteit in het ecosysteem en de huidige decreten en wetgeving.

Tot slot pleit het studiebureau ook voor samenwerking tussen omroepen, distributeurs en producenten. Maar voor minister Gatz moet ook aandacht besteed worden aan het comfort van de kijker en dat moet blijven sporen met de nieuwe noden en verwachtingen van die kijker. De minister geeft de betrokken spelers nu de tijd om de studie te bestuderen. “Daarna zal ik nagaan of het mogelijk is om met de sector tot een overeenkomst te komen en regelgevende initiatieven te nemen”, aldus Gatz.