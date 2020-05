Uber verplicht zijn chauffeurs vanaf maandag een selfie mét mondmasker te maken voor elke rit AW

15 mei 2020

18u45

Bron: ANP 0 Multimedia Taxi-app Uber gaat voortaan chauffeurs en passagiers verplichten om mondkapjes te dragen. Vanaf 18 mei gaat de app ook controleren of dat écht gebeurt.

Zowel passagiers als chauffeurs moeten in de app aangeven dat ze voorzorgsmaatregelen nemen voor een rit. Chauffeurs moeten een selfie maken met een mondkapje op. Door die te scannen, kan de app checken dat ze er eentje dragen. Passagiers hoeven geen selfie te maken.



De aanpassingen in de Uber-app gaan maandag in. De app verandert voor zowel passagiers als chauffeurs. Als een van hen geen masker draagt, kan de ander deze 'overtreding' melden. Bestuurders kunnen een rit ook annuleren als een passagier geen masker draagt.