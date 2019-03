Twitter overweegt om te waarschuwen voor tweets van Trump Redactie

28 maart 2019

17u55

Bron: CNN 0

Critici verwijten Twitter vaak dat de site tweets van de Amerikaanse president Donald Trump online laat staan, ondanks het feit dat ze soms grof of dreigend kunnen zijn en niet stroken met de gedragsregels van de sociale netwerksite. Twitter zou er daarom nu aan denken om een waarschuwingslabel te voorzien voor zulke tweets. Het gaat dan om posts van politici of andere publieke figuren die niet helemaal passen binnen de regels, maar niet verwijderd zouden worden omdat ze nieuwswaardig zijn of een publiek debat mee helpen voeren.