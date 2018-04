Tweede keer goede keer? Snapchat herlanceert zijn Spectacles TK

26 april 2018

22u27

Bron: The Guardian 0 Multimedia Je kan de lancering van de Snapchat-bril in 2017 gerust een flop noemen: amper 220.000 exemplaren werden verkocht, en uiteindelijk werd de rest van de voorraad - ter waarde van 40 miljoen dollar - gedumpt. Maar Snapchat denk niet aan opgeven: vandaag werd een nieuwe en betere versie van het product gelanceerd, en het bedrijf geloof dat ze deze keer wél succes zullen hebben.

De nieuwe Spectacles hebben een betere camera, kunnen foto's nemen en zijn waterbestendig. Het model wordt vandaag in de VS, Canada, Frankrijk en het VK op de markt gezwierd, en volgende week volgt de rest van Europa. Prijskaartje: 170 euro.

Net zoals bij de vorige versie kan de bril videofragmenten van 10 seconden nemen, die daarna in de Snapchat-app bekeken kunnen worden, of geëxporteerd naar andere plaatsen. De foto's hebben een resolutie van 1642 pixels; 50 procent meer dan de resolutie van de foto's in de oorspronkelijke Spectacles. Je kan nu ook onderwater filmen en de stereomicrofoon zou voor beter geluid moeten zorgen.

De nieuwe lancering komt als een verrassing, nu de meeste bedrijven de ontwikkeling van 'smart glasses' gestaakt hebben. Zo is Google al in 2015 gestopt met de productie van de Google Glass. Volgens Snapchat is de focus op hardware echter een belangrijk deel van hun toekomst. "We zijn eerst en vooral een camerabedrijf", aldus medeoprichter Evan Spiegel.