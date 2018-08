Tuin- of zwembadfeestje gepland? Dit zijn de beste draadloze speakers

Ronald Meeus

01 augustus 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Tuinfeestje gepland, met of zonder zwembad in de buurt? Dan grijp je best naar een draadloze Bluetoothspeaker die tegen een spatje, of misschien wel plonsje, water of drank kan. Hier zijn de vijf beste van het moment.

JBL Charge 3 (€ 130)

De Charge 3 van de Amerikaanse fabrikant JBL is perfect gevormd voor een zomers buitendagje. Hij is stevig en duurzaam gebouwd, én waterdicht uiteraard, en qua audio staat hij prima zijn mannetje. De accuduur is behoorlijk lang, en hij kan zelfs dienst doen als powerbank voor wanneer iemand in het gezelschap dringend zijn smartphone moet opladen.

(lees verder onder de foto)

Ultimate Ears Wonderboom (€ 56)

De Ultimate Ears Wonderboom schittert eveneens met zijn kleine en handzame formaat. Ook dit apparaat is bestand tegen de elementen, met name tegen schokken en water. Hij scoort ook dankzij zijn eenvoudige bediening, met grote en duidelijke knoppen. Qua audio valt hij op met zijn heldere hoge tonen en zijn zeer zuivere bas, waardoor hij ideaal is voor elektronische muziek.

(lees verder onder de foto)

Sony SRS-XB31 (€ 116)

De Japanse fabrikant Sony ziet zijn Extra Bass-speakers als een lifestyleproduct, en spendeerde dan ook veel aandacht aan hun kleurrlijke uiterlijk en hun flashy led-lampjes. Maar ook de interne hardware is solide: het geluid is helder en draagt een diepe bas, en een opgeladen batterij gaat los 24 uur mee.

Lees ook: Dit zijn de populairste games voor in de reiskoffer

(lees verder onder de foto)

Philips SB500 (€ 100)

De momenteel bekendste Bluetoothspeaker van Philips valt op door zijn bijzonder gedurfde vorm. Hij levert een hemelse audio af, met een bas die niet té geaccentueerd is, zodat hij niet vervelend gaat overheersen bij niet-elektronische muziek. Vanzelfsprekend is de speaker waterproof, en zijn batterij gaat een uur of acht mee op een volle lading.

(lees verder onder de foto)

House of Marley Chant Sport (€ 87)

Het gebeurt wel vaker dat grootheden uit de muziekwereld hun eigen elektronica op de markt brengen. Maar de in 1981 overleden reggaezanger Bob Marley was de eerste die dat postuum doet. Zijn nalatenschap richtte het elektronicamerk House of Marley op, met de bedoeling om authentieke en duurzame muziekproducten op de markt te brengen. Zoals deze draadloze speaker, die onder meer schittert met zijn heel gebalanceerde geluid: tonen in het hoge, lage én middelste bereik klinken even lekker.

(lees verder onder de foto)

Vergelijk hier de prijzen van draadloze speakers.

Lees ook:

HTC Vive Pro Review: Comfortabeler, scherper en veel duurder

Welke elektronica mag je nu wel en niet aan laten op het vliegtuig?

De beste Bluetooth-oortjes onder 60 euro