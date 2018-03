Topman stopt bij Google X om mensen gelukkig te maken sam

20 maart 2018

16u23

Bron: anp 0 Multimedia De Chief Business Officer Mo Gawdat stopt bij Google X om zich volledig te richten op zijn missie Onebillionhappy, het gelukkig maken van een miljard mensen. Dat meldt hij vandaag op de Internationale dag van Geluk in een videoboodschap .

Het is niet bekend wie Gawdat gaat opvolgen bij X, dat ontstond als onderzoeks- en ontwikkelingspoot van internetgigant Google maar sinds 2015 door het leven gaat als X onder Googles moederbedrijf Alphabet. Het bedrijf hield zich onder meer bezig met Google Glass en Googles zelfsturende auto Waymo.

Artificiële intelligentie

De onlinebeweging van Gawdat richt zich op het gelukkig maken van mensen om zo kunstmatige intelligentie positief vorm te geven. Gawdat voorspelt dat de intelligentie van machines in 2029 de menselijke intelligentie zal overtreffen.

Machines zullen zich dan baseren op menselijke waarden, net als een kind van 18 maanden dat leert van zijn omgeving. Volgens de ondernemer is de keuze aan de mensheid wat we machines aanleren: hebzucht, egoïsme en angst, of liefde, mededogen en vertrouwen.

Geluk

Hoe hij een miljard mensen gelukkig wil krijgen, is niet helemaal duidelijk. Mo Gawdat is tijdens zijn werkzaamheden voor Google alvast bezig geweest met het zoeken naar geluk. Hij is de auteur van De logica van geluk, een internationale bestseller.