Topman Intel wist van veiligheidslek en maakte zich mogelijk schuldig aan handel met voorkennis jv

13u32

Bron: belga 1 EPA Brian Krzanich, CEO van Intel. Multimedia Brian Krzanich, CEO van Intel, heeft eind vorig jaar een groot pakket aandelen van zijn bedrijf verkocht, terwijl hij al op de hoogte was van een ernstig veiligheidslek bij de computerchips van Intel. Dat bericht de Amerikaanse zender CNBC, op basis van verscheidene bronnen.

Volgens een woordvoerster van Intel had de verkoop niets te maken met het veiligheidslek. Toch dreigt de man zich te moeten verantwoorden voor handel met voorkennis. Pas deze week kreeg het grote publiek lucht van de problemen. Miljoenen pc's, laptops en gsm's wereldwijd zouden geïmpacteerd zijn.

CNBC verwijst naar een document van de Amerikaanse beurswaakhond SEC van eind november, waaruit blijkt dat Krzanich zo'n 644.135 aandelen had verkocht, tegen een gemiddelde koers van 44,05 dollar per stuk. De topman had de aandelenopties eerder nog kunnen kopen tegen een koers tussen 12,985 dollar en 26,795 dollar.

Daarna verkocht hij nog eens 245.743 aandelen. Krzanich bezit nu nog 250.000 Intel-aandelen, wat het minimum is voor een CEO van het technologiebedrijf.

De transacties brachten hem zo'n 25 miljoen dollar op.

Al in juni op de hoogte

Krzanich stelde op 30 oktober, een maand voor de feitelijke verkoop, een document met zijn plannen op. De verkoop gebeurt dan automatisch. Deze procedure moet voorkomen dat men later zou beschuldigd worden van handel met voorkennis.

Maar volgens CNBC was het bedrijf, net als andere chipfabrikanten, al sinds juni op de hoogte van het veiligheidslek. Britse onderzoekers maakten het nieuws deze week publiek.

Door twee hardwarebugs, 'Meltdown' en 'Spectre', kunnen er via softwareprogramma's vertrouwelijke gegevens worden gestolen van een computer. Het gaat bijvoorbeeld om paswoorden, maar ook persoonlijke foto's, e-mails of bedrijfsgeheimen. Volgens Intel zou het lek vanaf volgende week gedicht worden en was er nooit sprake van hacking.