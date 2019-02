Tokio gaat medailles Olympische Spelen 2020 maken uit miljoenen oude smartphones kg

08 februari 2019

12u03

Bron: Nikkei, The Verge, Tokyo2020.org 0 Multimedia Wie een podiumplaatsje krijgt in de Olympische Spelen van 2020 zal mogelijk een stukje van een oude Samsung Galaxy S8 of iPhone X rond de nek dragen. De organisatoren van de Spelen in Tokio plannen namelijk om de gouden, zilveren en bronzen medailles te maken met gerecycleerde metalen uit oude elektronica zoals smartphones. Daarvoor werd al bijna 47.500 ton elektronisch afval ingezameld.

Om de winnende atleten in de Olympische Spelen van 2020 met een medaille te belonen, is er ongeveer 30 kilogram goud en ruim 4.000 kilogram zilver en 2.700 kilogram brons nodig. Japan beschikt zelf echter over weinig natuurlijke bronnen van de kostbare metalen. Daarom besloot de organisatie achter de Spelen om een andere ‘goudmijn’ aan te spreken: de bijna onuitputtelijke bron van “e-waste”.



Volgens Japanse krant Nikkei produceert Japan jaarlijks 650.000 ton aan elektronisch afval, bestaande uit elektronica zoals smartphones, laptops en andere gadgets. Een deel van de elektronica die op de afvalberg belandt, bevat echter vaak nog kostbare metalen. In een iPhone bijvoorbeeld zit zo’n 25 gram aluminium, 15 gram koper, 0,034 gram goud en 0,34 gram zilver, rapporteert BBC.

5 miljoen smartphones

In 2016 deed het Olympisch comité in Japan al een nationale oproep om defecte elektronica in te zamelen voor de Spelen. Het metaal uit die toestellen zou een tweede leven krijgen in een Olympische medaille. Om de inzameling te promoten, werden over het hele land recyclagepunten neergeplant in elektronicaketens en openbare gebouwen zoals postkantoren. Dat wierp z'n vruchten af. In de afgelopen twee jaar werd al zo’n 47.500 ton elektronisch afval vergaard, waaronder 5 miljoen smartphones.

De metalen zijn nog niet ontgonnen uit de elektronica, maar er werden genoeg toestellen verzameld om de vooropgestelde doelen te behalen, laat de organisatie weten. Volgens de laatste raming is de nodige hoeveelheid brons (2.700 kilogram) al volledig ingezameld. Verder werd ook 28,4 kilogram goud bijeengesprokkeld (93 procent van de nodige 30,3 kilogram) en al 3.500 kilogram zilver (85 procent van de nodige 4.100 kilogram).

Ontwerp

Het inzamelproject zal op 31 maart worden afgesloten. Tegen die deadline moeten ook de laatste kilo’s goud en zilver vlotjes binnenrollen. Daarna zullen de elektronica in de loop van dit jaar worden ontmanteld om de metalen te recupereren, waarna die worden omgesmolten tot medailles.



Hoeveel medailles dat zal opleveren, is niet bekend. Volgens het Internationaal Olympisch Comité moet de gouden medaille bijvoorbeeld uit minstens 6 procent goud en 92,5 procent zilver bestaan. Dat verklaart ook waarom er een relatief kleine hoeveelheid goud nodig is, in vergelijking met de tonnen zilver en brons.



Het ontwerp van de medailles van de Olympische Spelen in Tokio zal ergens deze zomer worden bekendgemaakt.