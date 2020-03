Toetsenbord kopen? Dit zijn onze aanraders voor thuiswerk Ronald Meeus

25 maart 2020

11u47

Bron: tweakers.net/desktops 0 Multimedia Het toetsenbord van onze desktops of laptops nemen we meestal vanzelfsprekend. Als je écht veel te tikken hebt op een werkdag, dan zoek je er toch beter eentje dat echt bij je past. Het toetsenbord van onze desktops of laptops nemen we meestal vanzelfsprekend. Als je écht veel te tikken hebt op een werkdag, dan zoek je er toch beter eentje dat echt bij je past. Tweakers.be zet enkele toetsenborden op een rijtje die het thuiswerken kunnen vergemakkelijken.

De belangrijkste parameter bij de keuze van een toetsenbord is de travel; de afstand die een toets moet afleggen bij iedere aanslag bepaalt hoe aangenaam het toestel typt. Wanneer je bij de minste aanslag helemaal tot op de bodem van het systeem duwt, krijg je namelijk stramme vingers. Toetsen duwen dus best wat terug. De mate waarin dat gebeurt is voor een groot deel afhankelijk van de traveldiepte. Hoe groter die is, hoe meer feedback je vingertoppen krijgen. Vergelijk hier alle recente toetsenborden die op de markt zijn.

Mechanische klavieren

De beste travel krijg je van klassieke computerklavieren met een mechanisch toetsenbord. Die werken met metalen contacten onderaan de toetsen. Volgens veel gebruikers tikken deze nog altijd het aangenaamste, omdat de kleine schakelaartjes onder de toets, en het veertje dat de toets weer omhoog duwt, een optimale tactiele feedback geven.

Ze zijn momenteel wel zeldzamer aan het worden: desktops worden nog wel verkocht, maar zijn allang ingehaald door laptops, smartphones en tablets. En als je ze nog ergens ziet, zijn het vaak toetsenborden van gamers; die weten optimale tactische feedback naar waarde te schatten.

Onze aanrader : Logitech G413 (€ 79,95)

Membraanklavieren

Nu de laptop heer en meester is, en ook nog eens steeds lichter en dunner moet worden, zijn membraanklavieren de nieuwe standaard. Onder de toetsen zitten dan geen contacten uit metaal of kunststof, maar twee ‘vliezen’ van flexibel plastic met de contacten erin verwerkt. Wanneer je die twee laagjes tegen elkaar duwt bij een toetsaanslag, sluit je het circuit net zoals je dat bij de contacten in een mechanisch toetsenbord zou doen. Dat gebeurt korter, waardoor het ook iets minder vlot tikt. Voordeel is wel dat zulke toetsenborden veel minder prijzig zijn.

Onze aanrader : Trust GXT 830-RW Avonn (€ 29,99)

Draadloos

Een laatste belangrijke vraag is of je per se een draadloos toetsenbord wil. Dan heb je natuurlijk meer bewegingsvrijheid, maar zit je ook wel met batterijen die je na verloop van tijd moet vervangen. Een toetsenbord mét draad werkt met usb-kabel, en krijgt dus stroom van de computer zelf.

Onze aanrader : Microsoft Sculpt Comfort Desktop (€ 69,90)

Bekijk de populairste toetsenborden op Tweakers.be

