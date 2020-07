TikTok-sensatie en revelatie Nicolas Caeyers “Ik speel eigenlijk geen typetjes, maar toon de o zo herkenbare Vlaming die altijd zaagt en klaagt” Aangeboden door Telenet YUGO

14 juli 2020

08u00 0

Zijn leven als creative director voor artiesten – inclusief de wereld rondreizen – werd tijdens de coronacrisis volledig on hold gezet. Plots dook Nicolas Caeyers (27) op de social media-app TikTok op met een reeks knotsgekke filmpjes die de Vlaming een spiegel – of zeg maar gerust een heus spiegelpaleis – voorhouden.

Tiktok, de social media-app voor dansen, playbacken, sketches en comedy, leek wereldwijd dé remedie tegen een dreigende lockdownverveling. TikTok rondde de magische kaap van twee miljard downloads en is daarmee de meest gedownloade app in één kwartaal ooit.

Een opmerkelijk cijfer uit het onderzoek: 6% van de Vlamingen duidt TikTok aan als dé app die ze meer gebruikten tijdens de lockdown...

Nicolas: “Eerlijk: ik kende TikTok eigenlijk helemaal niet, behalve dan van de vele dansjes die er te zien zijn. Ik postte vooral filmpjes op Instagram. Tot een goede vriend die vrij populair is op TikTok zei: ‘Nicolas, die droge humor van jou, dat is gewoon helemáál TikTok!’. Nu moet je weten: een van mijn grootste trauma’s, dat zijn mijn leerkrachten op de lagere school. Dus bedacht ik een reeks filmpjes onder de noemer ‘Juffen en meesters in de lagere school’. (Met een hoog stemmetje): ‘Ik heb tijd, hoor’. ‘Ben jij je oren thuis vergeten?’ ‘Eén per één, heb ik gezegd’. ‘Hoeveel poten heeft een stoel?’ ‘Hebben wij de bel niet gehoord misschien?’ Mijn eerste filmpje had op één dag tijd 400.000 views. Van nul volgers ging ik op één dag naar 8.000 volgers op TikTok. Nu, drie maanden later, staat de teller op 127.000 met 1,3 miljoen likes op een totaal van 8 of 9 miljoen views. Ik hou van het algoritme van de app: je hoeft helemaal niet bekend te zijn of grote marketingbudgetten te spenderen om bekeken te worden. Als de content grappig is, zul je scoren. Zo simpel is het.”

Na de juffen en meesters volgden filmpjes over verveelde vakantiegangers in Djerba, dagjestoeristen richting Plopsaland, yogaënde huismoeders in lockdown en beschonken festivalgangers.

“De rode draad is voor mij herkenbaarheid. Een moeder die tegen haar puberdochter zegt: ‘Zoveel schmink, zo ga jij níét naar buiten’, of ‘Gij gaat zjuust nergens naartoe, ik heb net eten gemaakt’. Geweldig toch? Zolang ik maar kan klagen en zagen, want dat kan de Vlaming als de beste!

Mijn sketches zijn één groot eerbetoon aan de doorsnee Vlaming uit In de gloria en co. Die views op TikTok en Instagram zijn natuurlijk leuk, maar het geeft mij meer voldoening om een schouderklopje te krijgen van een collega-acteur die zegt: ‘Nicolas, die filmpjes zijn écht goed’.”

Hoor jij daarbij?

“Absoluut. Ik denk niet dat ik het laatste jaar mijn gewone tv nog heb aangezet. Dat heeft voor een groot deel te maken met het feit dat ik heel weinig in België heb gewoond de laatste tijd. Ik werk voornamelijk als creative director voor artiesten: ik bepaal hoe zij visueel naar buiten komen, zowel in de videoclips als tijdens liveshows op tournee. Zo heb ik bijvoorbeeld drie jaar rond de wereld getourd met het internationale dj-trio Swedish House Mafia. Daarna volgde een samenwerking met de Franse DJ Snake, bekend van Taki Taki samen met Selena Gomez. En toen viel al dat werk plots weg en had ik zeeën van tijd om die TikTok-filmpjes te maken...”

Wat doe je het liefst: acteren of regisseren? Want jij begon destijds ook voor de camera als kindsterretje in de Ketnet-jeugdserie Galaxy Park en in de VTM-reeks Wittekerke...

“Ik doe het allebei even graag. Maar als tiener kwam ik op tv en was ik nog niet uit de kast gekomen, dus werd ik jarenlang gepest op school. Op den duur wou ik daarom niet meer acteren en verschoof mijn passie richting creëren en regisseren. Het leuke aan de TikTok-filmpjes is dat ik - naast de typetjes spelen - ook de regie volledig zelf kan doen, als een soort soloproject. Volledig coronaproof dus, ja (lacht).”

Herkenbaar?

“Ik vrees dat ik niet de ideale lockdowner ben geweest, want mijn ritme was op den duur helemaal weg. Ik had totaal geen goesting om te sporten en af en toe dronk ik al eens een glas wijn te veel.

Maar dat zullen een heleboel jongeren of mensen van mijn leeftijd wel herkennen. Het was toch behoorlijk lastig als single. Ik ben iemand die heel graag uitgaat, Kompass Club in Gent is bijvoorbeeld zo’n fantastische club. Maar eens goed uit de bol gaan met luide beats kan nu helaas even niet...”

Dan doe je dat toch gewoon thuis?

“Toen ik drie jaar geleden alleen ging wonen, waren de eerste meubelstukken zeven draadloze Sonos-speakers, voor elke kamer één. (lacht) Zodra ik binnenkom, wil ik muziek in huis. Als ik opsta, wil ik Radio 1 horen voor wat actualiteit en daarna zet ik techno op. Of ik stream mijn Spotifylijst Fancy Restaurant Vibes. Die bevat intussen bijna duizend nummers, het resultaat van mijn bezoekjes aan high-end bars en restaurants in Londen, Parijs, maar ook bijvoorbeeld The Jane in Antwerpen. Check de muziek maar even, het is de perfecte soundtrack voor gezellige BBQ-feestjes deze zomer!”

Slotvraag: waar vinden we jou als de online verzadiging toeslaat, iets wat 42% van de Vlamingen ervaarde tijdens de lockdown?

“Op de Rijnkaai in Antwerpen, in de pop-up zomerbar SOMMAR x The Jane Open Air voor een lekkere cocktail met een barbite of een bentobox van chef Nick Bril. Of in restaurant Lewis vlak bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Ik ben een gigantische foodie, ik fret al jaren aan een stuk wat ik wil en er komt geen kilogram bij.”

De 5 must-sees van Nicolas

We hebben met z’n allen behoorlijk wat series en films verslonden tijdens de lockdown, blijkt uit het onderzoek van Telenet YUGO. Nicolas wil vooral een lans breken voor de Vlaamse humorklassiekers waarmee hij als kind is opgegroeid. Dit is zijn top 5 van memorabele fragmenten.

1. Het eiland. “De scène waarin Tania Van der Sanden ofte Linda aan haar bureau zit en een telefoontje van haar man krijgt die zijn overspel opbiecht en zegt: ‘Wat ik voor Carla voel hé, dat is totaal iets anders dan...’ En dan Linda: ‘Carla, Carla, Carla, Carla... kaka!’, waarop ze de hoorn neersmijt. Fantastisch!”

2. In de gloria. “De burenruzie in de rubriek ‘Hallo Televisie’ rond de lelijke tuinkabouter, met Sien Eggers als Agnès die – wanneer het bekvechten richting een ordinaire knokpartij escaleert - met haar handen gebaart en roept: ‘Dimmen hé! Dimmen!”

3. Alles kan beter. “Onmogelijk om hier één fragment uit te kiezen, alles is even hilarisch...”

4. Het Geslacht De Pauw. “Bart De Pauw die in de volledig in scène gezette reality soap als BV op retour overal naar BV-korting gaat hengelen... zalige tv!”

5. Callboys. “Een recentere serie. Ze steekt vol legendarische oneliners, zoals die van Jeremy Vleugels op de begrafenis van zijn broer, in dat sappige West-Vlaams: ‘Ja maar, het was maar om te lachen hé. Ai-je zijn tootte gezien, hij was ermee weg hé?’ Hulde aan Rik Verheye voor die dubbelrol...”