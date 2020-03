Tijd voor een smartwatch? Dit zijn de drie beste van het moment Ronald Meeus

16 maart 2020

08u30

Bron: tweakers.net/smartwatches 0 Multimedia Jaarlijks organiseert technologiesite Jaarlijks organiseert technologiesite Tweakers awards voor de belangrijkste tech-categorieën. Een uitstekende manier om na te gaan welke producten het momenteel bijzonder goed doen bij gebruikers. Onze tech-specialist bekeek de top 3 van een van de meest verkochte producten van het moment: smartwatches/activity trackers.

1. Apple Watch Series 5 (vanaf € 434)

Liefst 33,6 procent van de respondenten koos voor editie 5 van de Apple Watch. Nieuw aan de vijfde generatie van Apples smartwatch is het ingebouwde kompas. Verder heeft de smartwatch ook een verbeterde hartslagmeter. Ideaal als je je smartwatch ook echt gebruikt voor sport (cardiotraining), maar ook als je je algemeen stressniveau wat meer in de gaten wil houden. Apple was ook zo slim om eindelijk de app store bereikbaar te maken via de Apple Watch: de sport- en gezondheidsapps die je gebruikt, kan je vanaf nu dus rechtstreeks op het toestel plaatsen. Vergelijk hier alle 46 uitvoeringen van de Apple Watch Series 5.

2. Samsung Galaxy Watch (vanaf € 165)

Van de Samsung Galaxy Watch, met 16,5 procent van de stemmen de tweede populairste in het rijtje, zijn er momenteel 54 verschillende versies in de handel. Ze komen in verschillende kleuren en designs, maar het gamma loopt ook op in technologische snufjes. Helemaal aan de top vinden we de Galaxy Watch Active 2. Die heeft een hartslagsensor met acht diodes. Het horloge is ook waterdicht; ermee zwemmen behoort dus tot de mogelijkheden. Samsung promoot de Galaxy Watch Active 2 als een heuse ‘gids voor een verbeterd welzijn’. Vanuit reële lichaamsmetingen krijg je inzichten in elementen als dieet, beweging, stressniveau, slaap en zelfs geestelijke gezondheid. De Galaxy Watch is in staat om meer dan 39 trainingen bij te houden, waaronder hardlopen, wandelen, fietsen en zwemmen. Bekijk hier de Samsung Galaxy Watch.

3. Xiaomi Mi Band 4 (€ 29)

Derde in de rangschikking, met 14,6 procent van de stemmen, is de recentste versie van de Mi Band-fitnesstracker van het Chinese merk Xiaomi. Deze budgettopper kan je qua functies en prestaties natuurlijk niet echt vergelijken met de twee bovenstaande - dit is ook geen smartwatch, maar een activity tracker. Voor amper 30 euro krijg je wel een aanraakscherm in stevig glas, met een coating die vingerafdrukken tegengaat. Het is bovendien een amoled-scherm. De tracker registreert verder je stappen en je hartslag, en monitort ook je slaappatroon. Bekijk hier de Xiaomi Mi Band 4.

Bekijk hier de populairste smartwatches van het moment

