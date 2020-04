Tijd voor een nieuwe tv? Dit zijn de 3 beste én betaalbare 65 inch-televisies redactie

Bron: AD, tweakers.net 0 Multimedia Dat we meer tijd dan anders hebben om televisie te kijken, weet je al. Netflix alleen kreeg er in het eerste kwartaal van 2020 bijna 16 miljoen abonnees bij. Bijgevolg zit ook de verkoop van televisies stevig in de lift. Een goede (en vooral grote) tv kan het kijkplezier behoorlijk verhogen. Dit zijn de favorieten van onze techexpert.

De sportzomer gaat helaas niet door, maar sowieso kan een nieuwe, grotere televisie het aanbod van streamingdiensten een stuk aantrekkelijker maken. Als je een televisie uitzoekt waarop je met je familie en/of vriend(en) naar series en films wil kijken, moet het beeld natuurlijk goed zijn. De televisie moet natuurlijk liefst ook groot zijn en niet te duur. Een televisie met een schermformaat van 65 inch heeft een breedte van ongeveer 147,5 centimeter: best geschikt voor een eerder grote ruimte, en hou rekening met een kijkafstand van 3 meter.

Philips 65PUS6504 (€ 619)

Eerlijk: deze Philips 65PUS6504 laat zeker een paar steekjes vallen. Zo kan de interface een stuk beter en hadden we de reclame voor Ambilight in het menu liever niet gezien. Ook het plastic van de televisie, ‘hoogglanzend zwart’ zoals Philips het zelf noemt, ziet er wel wat goedkoop uit. Maar, de grote plus: hij kost slechts 619 euro, en dan krijg je toch nog best veel voor weinig. Zo heeft het geluid een mooi stereobeeld en kan je er zeker goed op gamen. Het ips-paneel zorgt niet voor een enorm contrast, maar de kijkhoeken maken dit toestel wel prima geschikt om met de hele familie te genieten. Bekijk hier de Philips 65PUS6504.

Sony KD-65XG7096 (€ 899)

Voor de Sony KD-65XG7096 betaal je weliswaar 899 euro, maar we vinden hem over de hele lijn ook de beste televisie van deze reeks. Hij ziet er keurig uit, klinkt het beste, heeft een prettige afstandsbediening, heeft een lage inputlag én biedt een goed contrast. Het enige grote nadeel? Je moet er relatief recht voor zitten om het beeld goed te zien. Bekijk hier de Sony KD-65XG7096.

LG 65UM7450 (€ 652,67)

Wie een grote tv in deze prijsklasse koopt, mag natuurlijk geen hoogwaardige afwerking verwachten en die krijg je hier ook niet. De 65UM7450 van LG is afgewerkt met plastic. Door het kunststof van een klein beetje reliëf te voorzien, heeft LG de behuizing er net even wat luxer uit laten zien. De lcd-televisies van LG maken gebruik van ips-panelen. Dit type paneel heeft over het algemeen een goede kleurweergave, maar het beeld kan donkerder uitvallen als je er niet recht op kijkt.

LG heeft bespaard op de koptelefoonaansluiting, maar de bediening is prettig dankzij webOS en de Magic Remote-afstandsbediening. Het contrast is bij dit model ook niet fantastisch, maar daar staan redelijke kijkhoeken tegenover. Bovendien is de prijs, zo’n 700 euro, heel schappelijk. Al met al een prettige tv die z’n geld meer dan waard is. Bekijk hier de LG 65UM7450.

