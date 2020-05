Tijd om je grasmat te verzorgen: dit zijn de beste grasmaaiers voor jouw gazon Ronald Meeus

06 mei 2020

11u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia De grassprietjes in je tuin kunnen in deze periode van het jaar stevig beginnen schieten. En hoewel een beetje wildernis fijn is, zijn er natuurlijk grenzen. We doken in de diverse soorten grasmaaiers die er momenteel op de markt zijn, en stipten telkens de voor- en nadelen én onze aanraders aan.

Robotmaaiers

Robotmaaiers, of automatische grasmaaiers, werken volgens hetzelfde principe als robotstofzuigers. Als je ze de eerste keer gebruikt, brengen ze eerst je gazon in kaart. Zo weten ze automatisch welke obstakels daar allemaal staan - van je tuinhuis tot je collectie tuinkabouters - en hoe ze die kunnen omzeilen. Handig om te weten is dat de laatste modellen ook al naar stemcommando’s luisteren, via Alexa of de Google Assistant. De installatie kost wel flink veel werk. Vooral de aanleg van de perimeterdraad - een onder laagspanning gezette draad waarmee je de grenzen van je gazon aangeeft - is een flink karwei.

Onze aanrader: Gardena Sileno City 250 (€ 770)

Maait gazons tot 250 m², laat zich bedienen via een app en tuft ook hellingen tot 35 graden op.

Elektrische grasmaaiers met draad

Een grasmaaier mét draad? Het lijkt redelijk gedateerd in deze tijden, maar als je geen te grote tuin hebt en in het bezit bent van een verlengsnoer, kan het best. Grote voordelen aan deze oldskool maaiers zijn de democratische prijs, het besturingsgemak en het beperkt aantal decibels. Ze zijn bovendien erg onderhoudsvriendelijk.

Onze aanrader: Bosch ARM 32 (€ 87)

Perfect voor een eerder klein gazon tot 200 m², maait ook netjes de randen en dankzij de opvangbak van 31 liter moet je achteraf geen gras harken.

Elektrische grasmaaiers met batterij

Vind je die draad er toch echt over anno 2020? Ga dan voor een elektrische grasmaaier met oplaadbare accu. Die zijn hanteerbaar, hebben ook niet veel onderhoud nodig en zijn ook relatief stil. Iets duurder dan de categorie hierboven en ook niet zo geschikt voor middelgrote tot grotere gazons: hoe lang je het met één volgeladen batterij doet is onder meer afhankelijk van hoeveel vierkante meter hij moet maaien (maar ook, bijvoorbeeld, hoe hoog het gras is: hoe meer kracht hij moet zetten, hoe meer energie hij verbruikt). Bij een tuin van enige omvang is het dus vervelend als je midden een maaibeurt moet stoppen om de batterij op te laden. Sommige fabrikanten hebben daar gelukkig wél aan gedacht en leveren meteen twee batterijen.

Onze aanrader: Makita DLM380Z (€ 153)

Geschikt voor gazons tot 575 m², 6 verschillende maaihoogtes en een opvangzak van 40 liter.

Benzinemaaiers

Er valt nog steeds wat te zeggen voor de alleroudste variant, zélfs in deze tijden waarin robotmaaiers de plak zwaaien. Een grasmaaier met een benzinemotor heeft in de eerste plaats een veel hoger vermogen dan de voorgaande categorieën, waarmee hij voor sommige gebruikers de nadelen - het lawaai, de prijs en de hogere ecologische voetafdruk - goedmaakt. Je ziet deze grasmaaiers nog vaak in echt grote tuinen (400 m² of meer), net omdat je er plaatsen mee kan bereiken waar geen stroomvoorziening is. Vaak hebben ze ook grote wielen, waardoor ze minder egale oppervlakken aankunnen. Wel zijn ze iets minder wendbaar, en vergen ze meer onderhoud.

Onze aanrader: Powerplus POWXG60245 (€ 370)

