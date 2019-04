Tijd om het gras af te doen! Dit zijn de beste grasmaaiers Ronald Meeus

05 april 2019

08u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Nu de lente er eindelijk is, wordt het tijd voor een eerste trimbeurt van je gazon. Daarvoor kan je beroep doen op verschillende soorten grasmaaiers. Wij zochten uit welke toestellen Nu de lente er eindelijk is, wordt het tijd voor een eerste trimbeurt van je gazon. Daarvoor kan je beroep doen op verschillende soorten grasmaaiers. Wij zochten uit welke toestellen het beste scoren in vier categorieën

1. De robotmaaier: Robomow RC308u (€ 1.187,99)

Lig jij liever in een luie stoel gintonics te drinken dan achter een grasmaaier aan te hollen? Dan is een robotmaaier waarschijnlijk de beste keuze voor jou. De beste reviews vinden we bij deze RC308u van Robomow. Robotgrasmaaiers winnen aan populariteit en werken volgens dezelfde principes als robotstofzuigers: ze brengen tijdens hun eerste sessies je gazon in kaart in hun geheugen, waardoor ze automatisch obstakels weet staan en ze dus ook kunnen ronden. De allerrecentste modellen werken ook met stemcommando’s via Amazon Alexa of Google Home. Bekijk hier de Robomow RC308u.

(lees verder onder de foto)

2. De elektrische grasmaaier met draad: Wolf-Garten A 340 E (€ 114,90)

De elektrische grasmaaier is de klassieker onder de grasmaaiers, perfect voor wie een kleine tot middelgrote tuin heeft. Je wil er vooral een die niet te véél lawaai maakt, die zich gemakkelijk laat besturen en ook nog een redelijke prijs heeft. Het gedoe met de draad moet je er natuurlijk wel bij nemen. Dit exemplaar van Wolf-Garten krijgt de beste reviews. Bekijk hier de Wolf-Garten A 340 E.

(lees verder onder de foto)

3. De elektrische grasmaaier met accu: Makita DLM431PT2 (€ 366,99)

De variant met accu is momenteel aan een inhaalbeweging bezig. Meestal zijn ze lichter dan de maaiers met draad en ook stiller. Reken wel op een hogere prijs. Ook zijn ze minder geschikt voor de echt grote gazons: het werkt immers niet zo vlotjes als je midden je maaibeurt moet stoppen om het toestel weer op te laden. Sommige fabrikanten anticiperen wel op dat probleem door meteen twee batterijen mee te leveren. Dat is ook het geval bij deze populaire Makita DLM431PT2. Bekijk hier de Makita DLM431PT2.

(lees verder onder de foto)

4. De benzinemaaier: Powerplus POWXG60245 (€ 339)

Er valt ook nog wat te zeggen voor de oldskool variant, zelfs in deze tijden van robotmaaiers! Een grasmaaier met een benzinemotor heeft in de eerste plaats een hoog vermogen. Dat compenseert voor sommige gebruikers de mindere punten, zoals het lawaai, de prijs en die hoge ecologische voetafdruk. Bekijk hier de Powerplus POWXG60245.

Tip: Vergelijk hier de prijzen en specificaties van de populairste grasmaaiers.

(lees verder onder de foto)

Lees ook:

Google Home Hub: een slimme speaker en fotolijst in één

Begin goed aan de lenteschoonmaak met deze tools

Dit zijn de vijf beste hogedrukreinigers van het moment