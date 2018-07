Tien tips van de expert voor mooiere vakantievideo’s Ronald Meeus

15 juli 2018

08u34 0 Multimedia Of u nu uw reisavonturen filmt met uw smartphone dan wel met een videocamera, en of u er al dan niet een blitse montage van maakt achteraf: uw aanpak moet tijdens het filmen al goed zitten. Tien tips van een documentairemaker.

Niets zo saai als het bekijken van een video met andermans vakantie-avonturen als die alleen maar uit een aaneenschakeling van rechttoe-rechtaan geschoten beelden bestaat. Doe de thuisblijvers in uw familie- en vriendenkring dat dus niet aan en maak uw vakantievideo's een beetje volgens de regels van de kunst. Daarvoor gingen we in de leer bij Kevin Augello, sinds 1995 natuurdocumentairemaker voor onder meer National Geographic en de BBC, tijdens een evenement van een camerafabrikant. Augello deed berg-, woestijn- en jungleopnames in 130 landen, dus de tien eenvoudige technieken die hij ons bijbracht, zullen zeker voldoende zijn om uw vakantievideo's wat flitsender te maken.

1. Doe uw voeten pijn

