Thuiswerktips: zo kies je de perfecte werkmonitor

23 maart 2020

11u30

Heb je werk dat je ook op afstand kan doen, dan is de kans groot dat je de komende weken (en misschien langer) thuis een werkplek moet inrichten. Een monitor als extra beeldscherm voor je laptop of als los computerscherm zal je meer dan ooit goed kunnen gebruiken. Op de volgende zaken moet je goed letten.

1. Kies niet te klein

De meeste kantoren gebruiken schermen met een diagonaal van rond de 24 inch - 61 centimeter. Dat klinkt groot, maar valt in de praktijk erg tegen. Voor een thuiswerkplek ben je beter af met een monitor van 27 inch (68,6 cm). Groter kan natuurlijk altijd, al zijn het toch vooral vormgevers, fotografen en illustratoren die voor schermen van of boven de 32 inch (ruim 81 cm) kiezen.

2. Meer pixels = meer werkruimte

Het aantal beeldpunten van een monitor heet in jargon de resolutie: het aantal horizontale maal het aantal verticale pixels. Tegenwoordig is 1920x1080 standaard. Deze ‘full hd’-resolutie wordt ook bij tv’s gebruikt.

Waar bij televisies 4k ultra hd (3840x2160) inmiddels ‘in’ is, is dat bij monitoren minder het geval.

Er is wel een heel groot aanbod aan 4k-monitoren, maar het nadeel van zoveel beeldpunten op een diagonaal van 27 inch is dat alle schermelementen (menu’s, tekst, werkbalken, etc.) heel klein worden. Bovendien zijn veel (kantoor-)laptops niet in staat een ultra hd-monitor goed aan te sturen.

Ons advies? Zoek naar een monitor met een qhd-resolutie van 2560x1440 beeldpunten, in combinatie met de genoemde 27 inch-afmeting. Dit levert een zeer werkbare combinatie op van werkruimte en beeldscherpte, met 77 procent meer werkoppervlak dan een standaard full hd-monitor.

3. Hdmi of DisplayPort?

Als je een beeldscherm op een laptop aansluit, is het goed om ervan bewust te zijn dat er grenzen zijn aan de maximale resolutie die de laptop kan aanleveren via de ingebouwde video-uitgang . Die video-uitgang is in veel gevallen een zogenoemde hdmi-poort, bekend van televisies. In veruit de meeste kantoorlaptops wordt die van een signaal voorzien door de grafische processor van een Intel-processor.

In dat geval ben je beperkt tot de hdmi 1.4-standaard en die kan maximaal 2560x1440 beeldpunten transporteren met 60 beelden per seconde. Minder beelden dan 60 per seconde is in de praktijk heel vervelend om mee te werken; je ziet dan bijvoorbeeld de muiscursor ‘verspringen’ wanneer je die wat sneller beweegt.

Heb je een laptop met een (mini-)displayport-uitgang, zoals veel zakelijke notebooks, dan kan die ook wat hogere resoluties transporteren met 60 beelden per seconde, tot 3840x2160 beeldpunten doorgaans in elk geval. Niet elke monitor heeft echter een displayport-ingang. Controleer dus vooraf wat er op je notebook zit, voordat je een beeldscherm bestelt. Heb je een laptop met mini-displayport, denk dan aan een kabel van mini-dp naar standaard-dp, want een enkele uitzondering daargelaten hebben monitoren meestal de grotere variant aansluiting.

4. Het paneel maakt het verschil

Er zijn meerdere soorten technieken op basis waarvan monitorpanelen worden gefabriceerd. Dat is een ingewikkeld verhaal, maar voor thuiswerk is het aan te raden te kiezen voor ofwel ips-techniek (hoge helderheid, goede kijkhoeken, iets minder contrast) ofwel va-techniek (hoog contrast, iets mindere kijkhoeken).

De meeste monitoren zijn tegenwoordig voldoende helder om in de meeste omstandigheden een voldoende contrastrijk beeld te bieden. De opgave van fabrikanten hierover - de helderheid in cd/m² oftewel candela per vierkante meter - is meestal betrouwbaar. Kies voor een beeldscherm met een minimale opgegeven helderheid van 250 cd/m². Richt je een werkplek in op een heel helder verlichte plek (een zolder met veel ramen), dan is een helderheid van 300 cd/m² aan te raden.

5. Op de juiste hoogte

Wanneer je werk grotendeels achter een beeldscherm plaatsvindt, is het van belang dat je de juiste werkhouding aanneemt (en regelmatig beweegt!). Een in hoogte verstelbare monitor is essentieel. Opmerkelijk genoeg zijn monitoren voor consumenten zelden voorzien van een in hoogte verstelbare voet.

Veel mensen nemen dan ook hun toevlucht tot de klassieke oplossing van een paar pakken A4-papier, maar een verstelbaar beeldscherm hoeft echt niet veel meer te kosten en levert een stuk prettiger ervaring op. Deze monitoren zijn in de hoogte verstelbaar.

Daarnaast is het fijn wanneer het scherm kan dienen als ‘hub’ voor het aansluiten van muis en toetsenbord - dan heb je in het uiterste geval slechts twee kabels nodig om een laptop of pc aan te sluiten: één voor het beeldsignaal en één voor de usb-verbinding.

6. Alles met één kabel

Wil je de kabelbende thuis tot een minimum beperken? Dan kan je kiezen voor een monitor die je via een usb-c-kabel aansluit. Via die kabel kunnen stroom, data en het videosignaal getransporteerd worden, maar je laptop moet daar wel mee overweg kunnen. Verifieer dat dus eerst goed, voordat je kiest voor een usb-c monitor!

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken aan huis gekluisterd. Lees in ‘Mijn Thuisblijfgids’ allerlei tips hoe je deze periode zonder kleerscheuren kan doorkomen.

