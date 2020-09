Thuisbureau inrichten: tweede scherm is essentieel Ronald Meeus

09 september 2020

11u30

Bron: tweakers.net/desktop 0 Multimedia Constant met je hoofd over je laptopscherm gebogen zitten wordt op den duur bepaald onprettig. Investeren in een monitor kan klachten voorkomen en comfort en productiviteit verbeteren. Onze techredacteur bespreekt de belangrijkste voordelen en tipt ook enkele aanraders.

1. Een rechte rug

Alleen al in ergonomische zin is het beter om een monitor te installeren. Hoe hoger het scherm staat, hoe rechter je rug is terwijl je werkt, en hoe minder druk je er dus op zet. Misschien komt je werkgever niet tussenbeide voor de aanschaf van je monitor voor thuiswerken? Een basic monitor koop je al vanaf 70 euro, en het is toch een investering in je eigen welzijn.

2. Beter voor je ogen

Een goede monitor staat gelijk aan een goede beeldresolutie, waarmee je alles op het scherm veel klaarder ziet. Alleen al daarom zijn de allergoedkoopste toestellen niet ideaal, wegens gewoon niet zo aangenaam voor je ogen als je er lang op moet werken. De resoluties kan je in 3 grote categorieën onderscheiden:

Full HD / 1080p: de minst scherpe resolutie, 1920 pixels breed en 1080 pixels hoog. Goed voor algemeen gebruik of om Netflix op te kijken.

Onze aanrader : AOC C27G1 (€ 199).

Bekijk hier alle Full HD-monitors.

Quad HD / 1440p: QHD resolutie, heeft 2560 x 1440 pixels. Handig voor wie vaak moet Photoshoppen of video’s moet bewerken.

Onze aanrader : LG UltraGear 27GL850 (€ 447,49).

Bekijk hier alle Quad HD-monitors.

4K: de hoogst beschikbare resolutie voor beeldschermmonitors, met 3840 x 2160 pixels.

Onze aanrader : Philips 276E8VJSB (€ 259).

Bekijk hier alle 4K-monitors.

3. Multitasken

Als je de extra drukte aankunt, is het met een monitor op je laptop aangesloten ook handiger om met twee schermen te werken. Je laat bijvoorbeeld je mailprogramma openstaan op het beeldscherm van je laptop, en spreidt je Exceldocument of je powerpointpresentatie uit op het grote scherm. Zowel Windows 10 als Mac OS X laten je toe om met één flukse muisbeweging van het ene scherm naar het andere te gaan.

4. Curved monitor: omgeven door je scherm

Een curved monitor buigt zich om je gezichtsveld. Dat heeft enkele voordelen. Zo moet je om te beginnen minder met je nek draaien en ook films kijken wordt een speciale ervaring. Ze worden aangeduid met termen als 1000R, 1800R en 3000R. Hoe lager, hoe feller de kromming, is de regel. Curved monitoren zitten meestal wel aan de duurdere kant van het spectrum.

5. Entertainment na de werkuren

Wat goed is om op te werken is meestal ook tof om op te gamen. Als je al eens een professionele gamer aan de slag zag, dan weet je dat die vaak een indrukwekkende set-up van monitoren hebben. Het belangrijkste bij een gaming monitor is vloeiend beeld. Je moet dus uitkijken naar een lage reactietijd en een hoge verversingssnelheid (144 tot 165 Hertz). Let er wel op dat de videokaart krachtig genoeg is om bijvoorbeeld gamen op een 4K-scherm aan te kunnen. Bekijk hier de beste gaming monitoren.



