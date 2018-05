Test-Aankoop waarschuwt: "'Slimme toestellen' zijn veel te gemakkelijk te hacken" Van camera tot stofzuiger Bieke Cornillie

03 mei 2018

00u00 2 Multimedia Welgeteld 20 minuten. Meer hebben hackers niet nodig om via de slimme technologie die je woonkamer rijk is, je huis binnen te raken. Dat ontdekte Test Aankoop, dat een team zogenaamde ethische hackers op enkele van die slimme toestellen losliet.

Een camera die verdachte bewegingen detecteert en rechtstreeks naar je smartphone stuurt, een deurslot waarmee je zoon- en dochterlief binnenlaat terwijl je nog aan het werk bent of een gps-horloge die op elk moment vertelt waar je kroost zich bevindt? Handig allemaal, maar ook bijzonder kwetsbaar voor hackers, die in een handomdraai in je woonkamer kunnen binnengluren.

De consumentenorganisatie Test Aankoop installeerde in totaal 19 apparaten in een appartement. Van een koelkast, tot een alarmsysteem, thermostaat, kindertablet, een deurslot en zelfs een robotstofzuiger. Hackers probeerden de toestellen eerst als het ware over te nemen, door zwakheden in het bluetooth- of wifisysteem op te sporen. Ze probeerden ook wifiwachtwoorden te kraken, apps en clouddiensten te openen en een aantal toestellen werden opengeschroefd om te kijken wat nog allemaal te bemachtigen viel.

Amper 20 minuten hadden ze nodig, om het wifiwachtwoord te kraken en digitaal in te breken in de woning. De door Test Aankoop ingeschakelde hackers kregen in een klap toegang tot gedeelde bestanden, computers en andere apparaten op het netwerk. Wie bijvoorbeeld de inloggegevens van het slimme deurslot 'Nuki Smart Lock' te pakken krijgt, heeft zomaar controle op het slot. Van het gps-horloge One2Track Connect Touch voor kinderen konden ze boodschappen tussen ouders en hun kroost onderscheppen. De slimme veiligheidscamera gaf dan weer vlot alle beelden vrij.

De consumentenorganisatie contacteerde alvast de fabrikanten en ijvert bij de overheid voor een duidelijk kader. "We eisen dat simpele wachtwoorden als 'admin' of '123456' vermeden worden", klinkt het.