OLED TV Gesponsorde inhoud Televisie: zoveel meer dan een scherm Advertorial van LG

27 november 2018

09u00 0 Multimedia Voor een bioscoopervaring hoef je vandaag de deur niet meer uit. Tenminste als je een OLED TV van LG hebt. De kwaliteit van zijn weergave is prachtig. Bovendien is zo’n 4K-televisie véél meer dan een loepzuiver tv-scherm. Het is een eindeloze bron van entertainment: ideaal voor sportwedstrijden, gaming en 1001 apps.

Anno 2018 is televisie veel meer dan een kijkbuis voor het Journaal en De Slimste Mens ter Wereld. Een intelligente LG OLED TV is meteen ook een centraal entertainmentsysteem met een ongekende beeldkwaliteit. Vanuit elke hoek – zelfs bij razendsnel bewegende beelden – geniet je van een ongelooflijk contrast. Niet toevallig zweren verschillende regisseurs bij LG OLED TV’s. Onder andere door de perfecte zwartwaarden die je op zo’n tv ervaart.

Perfect voor gaming

Die zwartwaarden maken OLED TV een droom voor natuurdocumentaires, sportwedstrijden, spannende actiefilms en … gaming. Een bloedstollende shooter of een realistisch racespel speel je nu eenmaal het best op een tv met een haarscherp beeld én een lage input lag. Hierdoor is de tijd tussen het moment dat jij op de knop drukt en de actie op het scherm minimaal. De LG Alpha9 Intelligent Processor zorgt voor erg vloeiende bewegingen die zelfs de meest verstokte gamer in vervoering brengt. En dankzij Dolby Atmos – dé nieuwe standaard in surround sound – ervaar je audio in 360 graden, waar je ook zit. Je krijgt een 360° audiobubbel die je meteen ín de game katapulteert. De geluiden lijken van overal te komen …

En in de toekomst?

De volgende jaren neemt het aantal mogelijkheden van OLED alleen maar toe. Denk aan nog meer interactie en méér content. De kans is groot dat je binnen enkele jaren in je wagen naar je favoriete serie kijkt terwijl je nog maar eens in de file staat. Uiteraard op een autobreed dashboard. Daarnaast doet je LG-tv in je woonkamer dienst als centrale hub om een rits intelligente apparaten aan te sturen. Communiceren met je tv? Absoluut! Zeg luidop wat je wil zien en je tv speelt het af. Voorlopig voer je de commando’s nog uit in het Engels, maar het aantal talen neemt snel toe. Dankzij artificiële intelligentie hoef je in de toekomst misschien zelfs niet meer te zeggen ‘Hey tv, speel La Casa De Papel op Netflix’. Door je kijkhistoriek op verschillende platformen reikt je tv zélf suggesties aan. Klaar met kijken? Dan rolt je LG-scherm zich – net zo eenvoudig als een yogamatje – automatisch op.

LG C8 4K OLED TV

Een 8K-televisietoestel? Daar is het misschien nog net te vroeg voor. Er bestaat immers nog geen content in die resolutie. De huidige 4K OLED’s van de LG C8-serie is een véél beter alternatief. Dat toestel doorstaat elk gebruik met glans. De kleuren zijn ontzettend helder en het beeld is ultrascherp. Andere pluspunten zijn de brede kijkhoek, de perfecte zwartwaarde en de snelheid van beeldverversing. Ook qua design kan dit toestel tellen: de schermrand is maar één centimer dik en de voet oogt ontzettend fraai. De LG C8 4K OLED TV is beschikbaar in drie formaten: 55, 65 en 77 inch én is dit jaar uitgeroepen door de onafhankelijke consumentenorganisatie Test-Aankoop tot ‘Beste van de Test’!

Wil je meer weten over OLED-technologie? Hier lees je er alles over.

Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.