Televisie kopen? Dit zijn onze aanraders onder 1.000 euro Ronald Meeus

14 november 2019

08u30

Bron: tweakers.net/televisies 2 Multimedia Je wil graag een tv van 55 inch (140 centimeter) beelddoorsnede of groter, maar er liefst niet te veel geld aan uitgeven? Onze technologiespecialist dook in het huidige aanbod en kwam boven met deze vijf toppers tussen de 450 en 1.000 euro.

Samsung QLED 65Q60R (€ 995)

Alvast één ding duidelijk maken: voor een prijs van minder dan 1.000 euro zal je meestal geen televisie vinden mét oledscherm. Oled staat voor Organic Light-Emitting Diodes-technologie, die voor een superieure kleurenweelde zorgt. Net onder de 1.000 euro vind je wel dit toestel met Qled, de concurrerende beeldtechnologie van Samsung. Los van het kleurvolume krijg je dan ook een Quantum Processor 4k en een groot scherm van 65 inch (165 cm) waar je je midden in de actie bevindt. Bekijk hier de Samsung QLED 65Q60R.

Sony KD-55XF9005 (€ 765,06)

Veel gebruikers kiezen net voor een televisie met Android besturingssysteem, zodat ze dan in hetzelfde ecosysteem zitten als hun smartphone. Handig om zowel via je telefoon als de remote control films uit de Google Play-winkel te halen of naar een streamingdienst te schakelen. Algemeen scoort deze Sony KD-55XF9005 ook goed op het niveau van beeldkwaliteit en vooral beeldverversing (100 Hertz). De X-Motion Clarity-techniek zorgt ervoor dat ook snelle bewegingen helder in beeld komen; ideaal voor actiefilm- of voetbalfans dus. De local dimming-techniek zorgt er dan weer voor dat de kleuren sterker uitkomen. Bekijk hier de Sony KD-55XF9005.

Philips 55PUS7304 (€ 659)

Je vindt nog wel televisies onder het merk Philips, maar eigenlijk is het TP Vision, een Chinees bedrijf, dat vandaag de dag het merk exploiteert voor tv’s. Op beeldniveau is het degelijkheid troef bij deze Philips 55PUS7304, met 4k-resolutie en Dolby Vision en HDR10+-beeld. Ook bij dit toestel maak je gemakkelijk verbinding met internet, maar het echte unique selling point van Philips televisies blijft toch Ambilight, de ambient lighting die een kleurrijke dimensie toevoegt door de kleuren op je scherm ook op de muur achter je scherm te projecten. Bekijk hier de Philips 55PUS7304.

LG 55UM7450PLA (€ 529)

De twee Koreaanse topmerken, LG en Samsung, zijn sinds jaren gedoodverfde concurrenten op de televisiemarkt. Dat is zo in het absolute high-end segment, waar ze elkaar de loef proberen afsteken met vernieuwende beeldtechnologie (LG’s oled versus Samsungs Qled), maar ook bij de budgetmodellen staan ze keihard tegenover elkaar. Zo scoort LG met deze 55 inch (139 centimeter) met 4k Active HDR, Quad core processor en surround geluid. Bekijk hier de 55UM7450PLA.

Samsung 55RU7170 (€ 466)

Bijna elke televisie die je momenteel kan kopen, heeft 4k- of Ultra High Definition-beeldkwaliteit, dus ook modellen onder de 500 euro. De UHD Processor van deze Samsung 55RU7170 staat in de voor de beeldkwaliteit, met HDR krijg je een intenser kleurenspectrum en met de Smart Hub krijg je snel toegang tot online content. Basic, maar het hoeft ook niet altijd meer te zijn. Bekijk hier de Samsung 55RU7170.

