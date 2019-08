Telenet ziet voorlopig geen toekomst in 5G voor consumenten kg

01 augustus 2019

13u59

Bron: Belga 2 Multimedia Terwijl in het Verenigd Koninkrijk al twee operatoren consumenten op het supersnelle 5G-netwerk laten surfen, ziet Telenet er in België nog geen “businesscase” in. Dat lieten toplui van het bedrijf verstaan bij de presentatie van de halfjaarresultaten van het bedrijf.

In ons land is 5G nog niet voor meteen. Door politiek gekibbel heeft de overheid zelfs het nodige spectrum nog niet geveild onder telecombedrijven. Telenet liet eerder al weten dat niet zo erg te vinden. Die mening is na de lancering van 5G over het Kanaal nog niet veranderd.



"Er zijn een aantal zorgwekkende evoluties. In het Verenigd Koninkrijk vragen ze geen extra geld voor 5G, terwijl in Duitsland de bedragen voor spectrum door het dak gaan", zegt Ann Caluwaerts, Chief Corporate Affairs bij Telenet. "Als je heel veel moet betalen voor spectrum en er dan geen geld voor kan vragen, zit je met een probleem. De businesscase blijft onduidelijk voor ons.”



Dat Telenet de boot afhoudt wat 5G-toepassingen voor consumenten betreft, is niet geheel verrassend. Voorlopig lijkt het er dan ook op dat meeste gebruikers niet op korte termijn zouden overstappen. De meeste smartphones die nu in de rekken liggen, zijn nog niet eens compatibel: de eerste 5G-smartphones komen dit jaar pas op de markt. De 5G-compatibele Samsung Galaxy S10 wordt in ons land zelfs niet uitgebracht.

Bedrijven

Telenet bereidt zich wel verder voor op 5G, want voor bedrijven zijn er wel toepassingen te bedenken die het te gelde kan maken. "Er zijn een hoop evoluties, die we allemaal volgen", zegt Caluwaerts. Er lopen al gesprekken met leveranciers, maar Telenet heeft nog niet beslist met wie het in zee zal gaan. Het gevoelige debat over Chinese bedrijven zoals Huawei maakt de zaken daarbij niet gemakkelijker.