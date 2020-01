Telenet haalt oudste decoders van de markt en dat is slecht nieuws voor jouw opnames AW

30 januari 2020

10u16 110 Multimedia Wie nog een oude digicorder van Telenet heeft, rept zich maar beter naar een Telenet-winkelpunt. Vanaf 31 maart wordt het tv-signaal bij de oudste types immers niet meer ondersteund. Volgens de internet- en tv-provider gaat het om zo’n 15.000 klanten die nog een oude digicorder en -box huren.

Specifiek gaat het om de modellen die tussen 2007 en 2013 verdeeld werden. “Een belangrijk onderdeel van de software wordt niet meer aangeboden door de leverancier. Als een gevolg daarvan kunnen de decoders binnenkort het digitale televisiesignaal niet langer op een juiste manier ‘lezen’. Telenet kan daarom het digitale signaal naar deze decoders niet langer ondersteunen vanaf 31 maart”, klinkt het. Dat betekent dat klanten daarna terugvallen op hun analoge tv-aanbod dat hen 20 zenders aanbiedt.

Heb jij nog zo’n oud model in huis? Dan kan je langs het dichtstbijzijnde Telenet-winkelpunt passeren of telefonisch contact opnemen met de tv-provider. Zowel een gekochte als een gehuurde decoder kan vervolgens kosteloos omgeruild worden tegen een nieuwe gehuurde decoder. “Ruil je een gekocht exemplaar in tegen een huurmodel, huur je dat nieuw model ter compensatie gratis tot 31 juni”, aldus Isabelle Geeraerts, woordvoerder van Telenet. Ook wie liever een nieuw exemplaar koopt, krijgt korting: “Dat is 15 euro voor een box en 35 euro voor een digicorder”.

Wat met mijn opnames?

En hoe zit het dan met de opnames op die oude decoders? “Die gaan verloren eenmaal de oude decoder wordt ingeruild tegen een nieuw exemplaar”, legt Geeraerts uit. Opnames worden immers bewaard op de harde schijf van een decoder. “Je kan de oude decoder nog wel even bijhouden om alle opnames te bekijken, maar als je een nieuw exemplaar wil huren moet je de oude terugbezorgen aan Telenet."

Volgens Telenet zullen alle klanten nog persoonlijk op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden.