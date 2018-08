Telenet gunt aandeelhouders buitengewoon dividend sam

01 augustus 2018

08u23

Bron: belga 31 Multimedia Telenet gaat de aandeelhouder een buitengewoon dividend uitbetalen van 600 miljoen euro. Dat meldt het telecombedrijf in de marge van de presentatie van de kwartaalresultaten.

Aandeelhouders keken al een tijd uit naar nieuws over een dividend, zeker omdat voor 2017 geen dividend werd uitgekeerd. Het buitengewoon dividend van 600 miljoen euro stemt overeen met ongeveer 5,2 euro bruto per aandeel.

"We blijven ons engageren om te zorgen voor een aantrekkelijke en duurzame aandeelhouderswaarde", zegt topman John Porter. Hij geeft twee redenen om nu alsnog een dividend uit te keren: ten eerste is de schuldpositie van Telenet verbeterd en ten tweede zitten er geen overname-opportuniteiten aan te komen op korte termijn.

Wat dat laatste betreft, liet Telenet eerder dit jaar nochtans verstaan een overname van het Waalse Voo (Nethys) wel te zien zitten. Maar dat dossier zit volgens Porter momenteel "in de wachtkamer", want met de verkiezingen in het vooruitzicht ziet het er niet naar uit dat er snel veel zal bewegen.