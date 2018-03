Telefoon op tafel? Dan verveel je je sneller op restaurant Aiko van Hooijdonk

19 maart 2018

17u27

Bron: Science Direct 0 Multimedia Wil je echt genieten van een etentje met vrienden of familie? Leg dan je telefoon dan weg of stop hem in je tas. Wie zijn telefoon op tafel laat liggen, geniet namelijk minder van zijn maaltijd en de gezelligheid. Dat blijkt uit een onderzoek aan de Universiteit van British Columbia.

"Onze bevindingen bevestigen wat velen al hadden verwacht. We genieten minder van de tijd die we met vrienden en familie doorbrengen als we onze telefoons gebruiken", meldt Ryan Dwyer, die de studie leidde. "Verrassend was dat mensen zich meer verveelden als hun gsm op tafel lag tijdens een etentje. Wij hadden verwacht dat de telefoon juist voor extra vermaak zou zorgen."

Voor het onderzoek werden 300 deelnemers gevraagd om uit eten te gaan met vrienden en familie. Een deel werd gevraagd hun telefoon op tafel te houden en de rest moest hun mobiel wegleggen gedurende het diner. Na de maaltijd werd hen gevraagd naar hun belevingen over het etentje. Belangrijk hierin was dat de deelnemers niet doorhadden dat het onderzoek over het gebruik van mobiele telefoons ging.

Afleiding

De deelnemers die hun telefoon op tafel hadden liggen, gaven aan dat ze meer afgeleid waren. Dit leidde ertoe dat ze minder genoten van het etentje. Ze gaven ook aan dat ze zich meer verveelden. Een aanvullende studie testte ook in hoeverre telefoons invloed hadden op persoonlijk contact. Ook hier werd duidelijk dat door het gebruik van mobiele telefoons dat contact minder wordt gewaardeerd en mensen zich sneller afgeleid voelen.

Het was volgens de onderzoekers onduidelijk of het gebrek aan blijdschap over het samenzijn werd veroorzaakt door het telefoongebruik van de proefpersonen zelf of juist door het gebruik door anderen. Het lijkt er volgens hen op dat de afleiding leidt tot een minder aangename sfeer. Telefoons ondermijnen de gezelligheid, concluderen de wetenschappers.

Poll Haal jij je smartphone boven tijdens een restaurantbezoek? Altijd

Meestal

Zelden

Nooit Altijd 5%

Meestal 13%

Zelden 29%

Nooit 53%