Tech solden: dit zijn de sterkste prijsdalers Ronald Meeus

09 januari 2020

11u01

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Het zijn weer volop solden en dus vind je ook heel wat interessante tech-producten aan verminderde prijs. We lijsten de vijf sterkste prijsdalers van het moment op, opgetekend in de Pricewatch van technologiesite Tweakers.

Tado-starterkit (van € 299 naar € 199)

Is het een van je goede voornemens om iets duurzamer te gaan leven? Dan ben je sowieso gebaat met een slimme thermostaat (en bijhorende slimme radiatorknoppen) in huis. De starterkit van het Duitse Tado, bestaande uit een thermostaat en twee ‘smart’ radiatorknoppen, is niet alleen voortreffelijk, je koopt hem momenteel ook voor 100 euro minder dan de richtprijs. Bekijk hier de Tado-starterkit.

Bang & Olufsen BeoPlay E8 (van € 179 naar € 129,95)

Draadloze oordopjes zitten de laatste jaren volledig in de lift. Ze zijn dan ook een stuk beter dan in de beginjaren, en eens je de bewegingsvrijheid gewend bent, wil je vaak niets anders meer. De BeoPlay E8 oordopjes van het bekende merk Bang & Olufsen worden vooral geprezen omwille van het geweldige geluid en de erg goede fit in de oren. Ze houden het ongeveer acht uur uit op een acculading. Bekijk hier de Bang & Olufsen BeoPlay E8.

Roomba E5 (van € 380 naar € 319)

Wie een stofzuigrobot zoekt heeft de keuze uit verscheidene merken, maar de meeste gebruikers blijven toch zweren bij de fabrikant die de hele productcategorie heeft aangezwengeld: iRobot. De Roomba E5 van dat bedrijf beschikt onder meer over een geavanceerd schoonmaaksysteem dat geschikt is voor alle vloertypen. De rubberen borstels lopen niet vast op haren, en het toestel spoort elke zandkorrel op. Er is ook connectiviteit voorzien met een smartphone-app. Bekijk hier de Roomba E5.

AEG DBS3350 (van € 105,84 naar € 84,06)

Met stoomgenerator AEG DBS3350 kan je zonder problemen een berg strijkgoed aan. Dankzij de Thermoblock Boiler-technologie kan je binnen de 90 seconden starten met strijken, het bedieningspaneel is duidelijk en eenvoudig. Hoewel een stoomgenerator in de regel wat zwaarder is dan een gewoon strijkijzer, vinden de meeste gebruikers toch dat de AEG DBS3350 behoorlijk soepel hanteerbaar is. Bekijk hier de AEG DBS3350.

Nokia 3.2 (2GB ram) 16GB Grijs (van € 125 naar € 99)

Een smartphone die meer dan 500 euro kost? Voor heel wat mensen hoeft het echt niet. Gelukkig zijn er in het budgetsegment ook heel treffelijke telefoons te vinden, zoals deze Nokia 3.2. Belangrijke troef is de accucapaciteit (4000 mAh) die ervoor zorgt dat je telefoon het - mits normaal gebruik - twee tot drie dagen uithoudt op één oplaadbeurt. De ‘schone’ versie van besturingssysteem Android 9.0 Pie betekent dat er geen onnodige promo-apps op zitten, die nutteloos ruimte in beslag nemen. Nadeel: in dit prijssegment moet je natuurlijk geen zodanig krachtige processor verwachten dat je 10 apps tegelijk kan draaien. Bekijk hier de Nokia 3.2.

Tip: Ook deze interessante tech-producten zijn momenteel zwaar in prijs gedaald.

