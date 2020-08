Tech-koopjes: deze producten zakten het meest in prijs Ronald Meeus

10 augustus 2020

11u30

Bron: tweakers.net/gadgets 0 Multimedia De solden zijn altijd een uitgelezen moment om elektronica op de kop te tikken, als je tenminste niet smacht naar de allerlaatste nieuwigheden. Onze techredacteur ging op zoek naar enkele straffe dalers.

Xiaomi Mi Band 3 (van € 20 naar € 13)

Als je op zoek bent naar een fitnesstracker - en het moet geen FitBit of Garmin zijn -, dan vind je voor een prikje de Mi Band 3 van het Chinese merk Xiaomi. Die fitnessband kostte twee jaar terug iets meer dan 30 euro, nu is het amper nog 13 euro. Verwacht voor zo’n prijzen wel niet te veel: de Mi Band telt bijvoorbeeld wel je stappen, maar een gps zit er niet in. Bekijk hier de Xiaomi Mi Band 3.

Samsung LS34J550WQU (van € 379 naar € 299)

Een ultrawide monitor zorgt voor veel meer ruimte op je scherm. In technische specificaties uitgedrukt: waar een gewone beeldmonitor een 16:9 verhouding heeft, is dat bij een ultrawide monitor 21:9. Anders gezegd: zo’n scherm is 1,5 keer breder. Dat is vooral handig om bijvoorbeeld films in bioscoopformaat te bekijken of om met meerdere vensters naast elkaar te werken. Ook gamers zijn er fan van. Deze Samsung LS34J550WQU was al een budgetmodel. Hij heeft bijvoorbeeld geen verstelbare voet, USB-poorten of luidsprekers. Maar als je gewoon een extra monitor voor je bureau wil, zonder al te veel tierlantijnen, dan is dit een prima keuze. Bekijk hier de Samsung LS34J550WQU.

Logitech G102 Prodigy (van € 70 naar € 54)

Ben je een verstokte gamer? Pimp dan je prestaties met deze gaming muis van Logitech. De G-serie van dat merk heeft zich in de loop der jaren ontpopt tot een evergreen onder de gaming muizen. Een gaming muis kenmerkt zich door programmeerbare knoppen en lichtjes, en in sommige gevallen kan je ook het gewicht naar wens aanpassen. Belangrijk is om op de optische sensor te letten en op het aantal dpi, of dots per inch. Hoe hoger, hoe beter en sneller de muis reageert op bewegingen van jouw hand. Deze G102 Prodigy heeft 8.000 dpi, maar je vindt bijvoorbeeld ook gaming muizen met 12.000 of 16.000 dpi. Bekijk hier de Logitech G102 Prodigy.

Fujifilm X-T200 (van € 777 naar € 649)

Een goede systeemcamera is duur en dus is de koopjestijd het ideale moment om er eentje op de kop te tikken. Wij vinden deze Fujifilm X-T200 een prima deal. Die is nog niet zo lang op de markt, is redelijk licht van gewicht en kreeg ook een nieuw ontworpen elektronische zoeker. Je kan er 8 foto’s per seconden mee maken, in een resolutie van 24,2 Megapixels. Je kan er ook in 4K UHD-beeldkwaliteit mee filmen. Bekijk hier de Fujifilm X-T200.

Samsung Galaxy S20+ (van € 1.099 naar € 855)

Met de komst van de nieuwe Samsung Galaxy Note 20, is het logisch dat veel winkeliers de voorgaande toppers mee in de uitverkoop zetten. Als je het dus geen must vindt om het allerlaatste topmodel te hebben, maar wél een uitstekend toestel aan een licht verminderde prijs wil, dan is dit het moment. We vatten nog even de troeven van de Samsung Galaxy S20+ samen: uitstekende accuduur en camera’s, prachtig scherm met een hoge verversingssnelheid van 120Hz (handig als je onderweg gamet of sport kijkt op je smartphone). Bekijk hier de Samsung Galaxy S20+.

