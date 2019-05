Te koop: laptop met de gevaarlijkste malware ter wereld kg

22 mei 2019

12u35

Bron: Forbes, Sky News 4 Multimedia In New York wordt een laptop geveild met zes van de schadelijkste types malware die ooit op de wereld werden losgelaten. Het toestel mag enkel verkocht worden als een vorm van kunst: het verkopen van malware om die te gebruiken is namelijk illegaal. Volgens de website zou er al 1,3 miljoen dollar (1,1 miljoen euro) geboden zijn.

Op de laptop staan zes verschillende types malware, die samen wereldwijd honderdduizenden computers hebben besmet en schade hebben aangericht ter waarde van bijna 89 miljard euro. Het gaat onder meer om het ILOVEYOU-virus, worms MyDoom en SoBig, en andere malware zoals DarkTequila en BlackEnergy.



Ook het beruchte Wannacry kreeg een plaatsje op de pc. De ransomware vergrendelde sinds 2017 ongeveer 200.000 computers in meer dan honderd landen en vroeg losgeld om de toestellen opnieuw vrij te geven. De schade van WannaCry alleen wordt geschat op bijna 4 miljard dollar (3,5 miljard euro), volgens de website. Veel van de malware zwerft nog rond op het internet.

‘De volharding van chaos’

Waarom zou je een laptop willen die wemelt van de gevaarlijke malware? Uit de liefde voor de kunst, bijvoorbeeld. Het toestel is immers een project van artiest Guo O Dong, die samenwerkte met cybersecuritybureau Deep Instinct. Hij doopte het werk ‘The Persistence of Chaos’, wat zoveel wil zeggen als ‘De volharding van chaos’.



“Ik creëerde ‘De volharding van chaos’ omdat ik wilde zien hoe de wereld reageert op de impact van malware, en hoe het die impact waardeert”, vertelde de kunstenaar aan Forbes.

Beveiligd

Om er zeker van te zijn dat de malware op de laptop zich niet kan verspreiden naar andere toestellen, wordt het toestel voorlopig achter slot en grendel bewaard. Het is niet verbonden met het internet of met andere toestellen met een internetverbinding. Het gaat overigens om een redelijk oude laptop: een Samsung Netbook uit 2008 die op Windows XP draait. Liefhebbers kunnen de computer elk moment van de dag in het oog houden via een livestream op de website.



De geïnfecteerde laptop wordt verkocht via een online veiling die over vijf dagen afloopt. Als we de informatie op de website mogen geloven, werd er al 1,3 miljoen dollar geboden. De biedingen zelf zijn niet zichtbaar.