Tablet of smartphone verkopen? Zo zorg je dat al je gegevens grondig verwijderd zijn rvl

13u15

Bron: CNET.com 0 AP Multimedia Wil je je tablet of smartphone verkopen? Dan kijk je maar best uit dat er geen van je persoonlijke data meer op het toestel staan, want wie weet waar komen je gegevens terecht eens je geen controle meer hebt over het toestel. Om dat te vermijden, zijn er aantal stappen die je kan volgen om al je data van het toestel te verwijderen. Al biedt geen enkele methode - tenzij je het toestel fysiek volledig vernietigt - 100 procent garantie. Met de juiste tools kunnen specialisten nog steeds (een deel van) je data bovenhalen. Maar met deze tips kom je al een heel eind.

Voor je start is het aangeraden een back-up te nemen van alle data die op je toestel staan, inclusief je contacten. Denk er ook aan je SIM-kaart te verwijderen, net als eventuele microSD-kaartjes die voor extra opslagruimte zorgen. Als je van plan bent om de microSD-kaart mee te verkopen met het toestel, moet je de data op het geheugenkaartje afzonderlijk wissen.

Zorg dat je op het toestel bent uitgelogd uit alle apps, zoals e-mail, Facebook of Twitter, waarop je bent aangemeld. Vervolgens wis je - indien mogelijk - alle data die worden opgeslagen door deze apps. Noteer ook het serienummer van je tablet of smartphone.

Android-toestel

Als je toestel draait op Lollipop 5.0 of een recentere versie van Android, is het toestel mogelijk beschermd door de 'Factory Reset Protection'. Op die manier is het onmogelijk om het toestel te gebruiken met een niet-eerder gebruikt Google-account nadat je het hebt teruggezet naar de fabriekinstellingen. Onhandig dus, als je je toestel wil verkopen. Daarom moet FRP eerst gedactiveerd worden, voordat het toestel een nieuwe eigenaar kan krijgen.

Stap 1: Zet elke vorm van schermbeveiliging uit. Dat doe je via Instellingen > Beveiliging of Schermvergrendeling > Schermvergrendeling. Daar kies je bij type schermvergrendeling 'Geen'.

Stap 2: Verwijder jouw Google-account van het toestel. Ga naar Instellingen > Gebruikers en accounts, selecteer jouw account en verwijder het.

Stap 3: Beschik je over een Samsung-toestel? Verwijder dan ook je Samsung-account.

Stap 4: Nu kan je bij Instellingen je toestel terugzetten naar de fabriekinstellingen. Maar opgelet, hiermee worden gewoonlijk alleen de data van alles applicaties verwijderd. Sms'en en chatberichten kunnen met enkele standaard tools snel opnieuw bovengehaald worden.

Wil je de data op je toestel nog zorgvuldiger wissen en beveiligen? Dat kan via verschillende stappen in het 'Instellingen'-menu. Technologiewebsite Cnet geeft een meer gedetailleerde uitleg in onderstaande video:

iOS

Apple devices that support iOS 5 or later include hardware encryption when you set a passcode. If you perform a wipe using the method below, the encryption key is also overwritten, which makes it very difficult for anyone who wants to recover the data.

Stap 1: Nog voordat je het toestel gaat resetten, zorg je er voor dat gekoppelde toestellen, zoals een Apple Watch, ontkoppeld worden. Vervolgens zet je 'Find My iPhone' af. Dat doe je via Instellingen > iCloud > Find My iPhone en daar schakel je de dienst uit.

Stap 2: Meld je af bij af bij andere diensten op het toestel, zoals iMessage en de App Store. Om zeker te zijn (en jezelf gerust te stellen), meld je je ook best af bij apps als Facebook of Twitter.

Stap 3: Meld je volledig af bij de iCloud. Dat doe je via Instelligen > iCloud, waar je kan afmelden. In iOS 7 kan je 'Delete Account' kiezen.

Stap 4: Verwijder alle data via Instellingen > Algemeen > Reset > Verwijder alle inhoud en instellingen. Bevestig nogmaals de keuze.

Stap 5: Verwijder het serienummer van je Apple-toestel van je Apple-account op appleid.apple.com.