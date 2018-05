Slimste wifi-systeem Gesponsorde inhoud Supersnel surfen op het terras of in de tuin? Dat doe je zo ! Aangeboden door Telenet

11 mei 2018

Daar is de zon! Het ideale moment om je tuin én terras zomerproof te maken. Vergeet zeker je wifi-bereik niet te optimaliseren. Kwestie van een dagje thuis te werken, je favoriete muziek op het terras te streamen of te bingewatchen vanuit je hangmat.

Een snelle en stabiele internetverbinding? Die wil je niet enkel in maar ook rond je woning. Op die manier stuur je grappige zwembadfilmpjes onmiddellijk door naar je vrienden. En hoef je niet naar binnen te gaan om ’s avonds een Netflix-aflevering van je favoriete serie te bekijken.

1. Muren houden signalen tegen

Vraag je je af waarom je wifi-bereik in de tuin niet goed is? Daar zijn verschillende redenen voor. Staat je modem aan de voorkant van je woning en zit jij helemaal achteraan in de tuin? Dan is de reikwijdte wellicht niet groot genoeg. De meeste modems overbruggen – in theorie – een afstand van maximaal 20 tot 25 meter. Bovendien houden muren het signaal gedeeltelijk tegen.

2. Haal een Wifi-booster in huis

Een netwerkkabel in je tuinhuis? Neen toch. Dat hoeft ook niet. Een stopcontact volstaat om je wifi-ontvangst een stevige boost te geven. Hoe? Met behulp van een Wifi Powerline-set. Dat is een kit van twee apparaatjes die met elkaar praten via het stopcontact. Het ene toestel heeft een wifi-zender en -ontvanger aan boord. De installatie is kinderspel.

• Stop in de buurt van je modem de Powerline in een vrij stopcontact (niet in een stekkerdoos!).

• Verbind nu het toestel met je modem via een netwerkkabeltje.

• Stop vervolgens de Wifi Powerline in een vrij stopcontact waar je extra wifi-bereik wil.

Na ongeveer een kwartiertje wachten, is alles vanzelf geregeld en geniet je van een uitgebreid wifi-bereik.

Tip! Kies een slimme Wifi Powerline-set. Dan moet je je wachtwoorden niet telkens opnieuw instellen. Zo’n intelligent apparaatje neemt automatisch de wifi-instellingen van je modem over.

3. Meenemen mag!

Het allergrootste voordeel van zo een Wifi-powerline? Hij is helemaal plug-and-play. Dat betekent dat je ‘m na de eenmalige installatie simpelweg in een ander stopcontact kunt prikken. Op zolder of in de garage, bijvoorbeeld.

