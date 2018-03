Super Mario navigeert je deze week over de weg bij Google Maps David Brenner

12 maart 2018

06u31 0 Multimedia Ter ere van Nintendo's Super Mario verruilt Google de blauwe richtingpijl in Google Maps deze week voor de iconische Italiaanse loodgieter. De miljoenen gebruikers van de navigatiedienst zich met een simpele ingreep door Super Mario naar werk, school of huis laten begeleiden.

Aanleiding voor het eerbetoon is dat het zaterdag 10 maart was: onder Nintendo-fans staat die dag bekend als Super Mario-dag. Het gebruik is ontstaan nadat iemand ontdekte dat de Engels afkorting 'Mar 10' voor betreffende datum ook te lezen valt als 'Mario'.



Google grijpt deze Super Mario-dag nu aan voor een speciaal eerbetoon aan de besnorde loodgieter. Gebruikers van Google Maps kunnen in de App Store (Apple) en in Google Play (Android) hun mobiele app updaten, vervolgens zien ze een geel icoontje rechtsonder. Wie daarop klikt, ziet de normale blauwe richtingpijl veranderen in 's werelds bekendste gamefiguurtje.



,,Hij zal je constante metgezel zijn, waar je deze week ook heen rijdt," vertelt Google. Het techbedrijf drukt iedereen wel op het hard veilig te rijden. ,,Gooi geen bananen naar andere chauffeurs in het echte leven," verwijst Google naar het spel Mariokart waar spelers elkaar moeten dwarszitten.

Mario is komende week je metgezel waar je ook heen rijdt. Maar gooi geen bananen! Google in zijn speciale Mario Day-blog.

Niet op desktop

Op de desktop is Mario niet bij Google Maps op te roepen trouwens. Het techbedrijf roept iedereen op een schermafdruk van de route te nemen en die te delen op Twitter met de hashtag #MarioMaps.



Super Mario verscheen begin jaren '80 in een bijrol in het spel Donkey Kong. Aanvankelijk was hij een timmerman met de naam 'Mr Jumpman'. Toen Nintendo hem omtoverde in de besnorde Italiaanse loodgieter Super Mario bleek dat het Japanse bedrijf goud in handen had.



Sindsdien groeide Super Mario uit tot het populairste gamepersonage ooit. Ook zijn tweelingbroer Luigi en andere karakters zoals zijn dinosaurusvriendje Yoshi kregen grote bekendheid. Tot nu toe verscheen Mario in ruim 200 verschillende videogames, waarvan Nintendo er ruim een half miljard van verkocht. Eén van de verschillende franchises is Mariokart, de eerste editie verscheen in 1992.