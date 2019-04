Student vernielt 66 computers op Amerikaanse universiteit met ‘usb-killer’ DM

19 april 2019

15u58

Bron: AD.nl 1 Multimedia Een 27-jarige Indiase student heeft toegegeven 66 computers vernield te hebben op de St. Rose universiteit in Albany, gelegen in de Amerikaanse staat New York. Hij gebruikte daarvoor slechts een usb-stick.

De usb-killer, zoals het apparaatje heet, zorgt ervoor dat bepaalde onderdelen in de computer snel en herhaaldelijk laden en ontladen. Hierdoor zijn de usb-poort en andere elektrische systemen binnen de computer binnen de kortste keren onbruikbaar. Vishwanath Akuthota stopte zijn usb-stick in 66 verschillende computers, evenals meerdere beeldschermen en andere computergestuurde hulpmiddelen.

Actie gefilmd

Akuthota heeft volgens de openbaar aanklager inmiddels bekend dat hij de computers opzettelijk heeft vernietigd. Zijn daden filmde hij met zijn telefoon en maakte tijdens zijn acties opmerkingen als ‘I’m going to kill this guy’. Het vernietigen van de computers heeft de universiteit ruim 58.000 dollar gekost. Akuthota moet de schade terugbetalen.

Zijn gevangenisstraf wordt in augustus 2019 bepaald. Hij kan maximaal tien jaar celstraf krijgen en een boete tot omgerekend 222.000 euro. Na zijn vrijlating kan hij nog drie jaar onder toezicht worden gehouden. Waarom hij de computers kapotmaakte is niet bekend. Volgens de regionale krant Times Union is hij in december 2017 afgestudeerd met een masters-diploma in zakelijke administratie.