Strijd om populairste YouTuber barst los

JOLE

26 maart 2019

09u29

Bron: VTM NIEUWS 0 Multimedia Wie is de grootste vlogger en wie heeft dus ook de meeste volgers op YouTube? Dat is de strijd die ‘PewDiePie’ en ‘T-Series’ op dit moment voeren. De twee hebben beiden meer dan 91 miljoen volgers, het verschil is klein. Wie fan is van de twee kan de strijd minuut per minuut volgen dankzij een livestream.

Achter het kanaal van ‘PewDiePie’ gaat een jonge Zweed schuil. Dankzij zijn grappige filmpjes die hij dagelijks post, heeft hij miljoenen volgers. Maar de Zweed is ook omstreden. Vorige week kwam hij nog in het nieuws omdat de dader van de aanslag in Nieuw-Zeeland, een fan is.

T-Series is dan weer een mediabedrijf uit India dat zich vooral bezighoudt met Bollywoodfilms en muziekvideo’s. Het bedrijf is momenteel de grootste op YouTube en laat ‘PewDiePie’ nipt achter zich.

Clicks en weergaven

De filmpjes die op YouTube worden gepost zijn voor de fans iets om naar uit te kijken, maar uiteindelijk draait het allemaal om geld. “Een hype zorgt natuurlijk voor meer clicks en weergaven, meer weergaven zijn meer inkomsten voor PiewDiePie en T-Series”, zegt de Vlaamse vlogger Nicolas Baeke.

Ook de persoon achter de livestream doet een duit in het zakje, maar hoe lang de stream nog online zal blijven staan, is niet duidelijk. “We zitten binnenkort met een mijlpaal van honderd miljoen abonnees die bijna worden aangetikt. Dat is natuurlijk ook voor YouTube een prestatie”, zegt Baeke. “Ik denk dat de stream zeker nog even zal doorgaan tot na de honderd miljoen abonnees, maar we kunnen natuurlijk niet in onze glazen bol kijken natuurlijk.”