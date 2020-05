Stort de smartphonemarkt volledig in door de coronacrisis? Thomas Smolders

18 mei 2020

11u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Net als alle andere sectoren, ondervindt ook de smartphonemarkt schade van de wereldwijde crisis. Diverse analysebureaus (waaronder Canalys) rapporteren dat de verkoop van toestellen nooit eerder zo snel daalde. De verkoop lag in het eerste kwartaal van 2020 zo’n 13 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2019.

Voor het eerst sinds 2014 werden er minder dan 300 miljoen toestellen verscheept - een mokerslag voor een markt die sowieso al een tijdje aan het afvlakken was. Samsung blijft qua aantal verkochte toestellen op koppositie, gevolgd door Huawei en Apple.

Amper lanceringen, maar wel toppers

Apple lanceerde op 15 april toch een nieuwe versie van het goedkopere iPhone SE-toestel. Aan de vooravond van een economische crisis een nieuwe smartphone presenteren? Het lijkt een zwaar risico, maar misschien was het juist een uitstekende gok van Apple: de iPhone SE wordt overal als toptoestel onthaald. Het straffe is vooral dat het een iPhone is die eens géén maandloon kost (€ 487,05), maar die wél zeer krachtig is, want voorzien van een A13 Bionic chip. Bekijk hier de nieuwe iPhone SE.

Naast Apple pakte ook het Chinese merk OnePlus uit met nieuwe toestellen, en ook die krijgen - toeval of niet - behoorlijk lovende reviews: de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro.

Andere grote spelers, waaronder Xiaomi en Samsung, kondigden dan weer aan dat ze de productielijnen in India heropstarten, nadat die wekenlang hadden stilgelegen. Xiaomi moest de lancering van de Mi 10 bijvoorbeeld wel uitstellen wegens de lockdown in India.

23 miljard dollar in-app aankopen

Van alle fabrikanten lijkt Apple momenteel het minst de impact van de crisis te voelen. Bij de presentatie van de meest recente kwartaalcijfers kon Apple-topman Tim Cook nog geen cijfers meegeven over de verkoop van de iPhone SE, maar hij vertelde wel dat de verkoop van smartphones 6,58 procent lager lag dan tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Al bij al een vrij beperkte schade dus - helemaal wanneer je je realiseert dat het voor Apple al een tijd niet meer draait om de verkoop van hardware, maar om wat we ermee doen. Het bedrijf wil namelijk vooral focussen op diensten waar mensen voor betalen. Dat gaat van iCloud en Apple TV tot Apple Music en in-app aankopen.

Dat gebruik zit momenteel in stijgende lijn, want in deze lockdown spenderen we meer tijd dan ooit op onze smartphone. Volgens onderzoeksbureau App Annie lag het smartphonegebruik in de eerste drie maanden van 2020 ongeveer 20 procent hoger dan vorig jaar - waarschijnlijk zal dat in april nog meer gestegen zijn.

Gebruikers geven bijgevolg ook meer geld uit aan applicaties: bij Android ging het om 5 procent meer, op iOS om maar liefst 15 procent. Wereldwijd werd meer dan 23 miljard dollar (21,3 miljard euro) aan in-app aankopen gespendeerd, een record. Voor de sector is het alleszins een opsteker die het verlies op de verkoop van toestellen - toch een beetje - compenseert.

Bekijk hier de best beoordeelde smartphones van het afgelopen jaar.



