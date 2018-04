Stofzuiger nodig? Deze aanraders hebben een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Een nieuwe stofzuiger kiezen lijkt makkelijker dan het is: de afgelopen jaren zijn er namelijk een aantal nieuwe categorieën bijgekomen, die allemaal hun nut hebben voor een specifiek soort woning. Welke past het beste bij jou en welke zijn de aanraders?

Steelstofzuiger

Met de Dyson Cyclone V10 (€ 529) lanceerde de Britse fabrikant onlangs een klein unicum: een steelstofzuiger met dezelfde zuigkracht als een klassiek sledemodel. Voor de rest heeft deze variant alle voordelen van een steelstofzuiger: je kunt er makkelijker alle hoeken en kanten in huis mee in, ook al omdat de steel eenvoudig af te nemen is en je dus gewoon verder kunt gaan met het basistoestel zelf om in de écht kleinste krochten te gaan. Andere merken die echt goeie steelstofzuigers maken zijn Philips, Dirt Devil en Bosch.

Sledestofzuiger

Heel wat gebruikers hebben nog niet het volste vertrouwen in steelstofzuigers, en blijven dus zweren bij een klassiek sledemodel. Ook al omdat de betere daarvan nog steeds een superieure zuigkracht hebben, en de capaciteit van het reservoir - of dat nu zakloos is of niet - in de regel ook wat ruimer is.

Een recente aanrader in deze categorie is de Complete C3 EcoLine (€ 175) van de Duitse fabrikant Miele. Andere topmerken in dit segment zijn Philips, AEG en Bosch.

Robotstofzuiger

Het robotmodel is al enkele jaren in opmars, en terecht: ze worden steeds slimmer en zelfredzamer, en ze nemen je natuurlijk de volledige job uit handen. Nadeel is natuurlijk dat hij enkel kan werken als je zelf thuis bent. Je maakt dan nieuwe rommel en stof terwijl hij nog aan het werk is. Ook hebben robotstofzuigers een veel lagere capaciteit dan sledemodellen, en verplaatsen ze dat probleem gewoon naar hun basisstation waar ze zichzelf gaan ledigen: dat is namelijk òòk relatief snel vol.

Een goeie uit het recentste aanbod is de iRobot Roomba 896 (€ 547), de recentste versie van de pionier in dit veld. Andere bekende merken zijn Ecovacs, Xiaomi en Samsung.

Dweilrobot

Dweilrobotszijn niet meteen een vervanger voor een stofzuiger, maar vormen - zeker wanneer je een stofzuigrobot in huis hebt - een mooie compagnon voor nadat de vloer stofvrij is. Ze maken harde vloeren ook weer schoon, wanneer er tenminste geen schrobwerk vereist is.

Een bekend model is de Ecovacs Deebot Slim 2 (€ 199). Andere merken die dweilrobots maken zijn LG Electronics, Xiaomi en iRobot.

Kruimelzuiger

Ook de overbekende kruimelzuiger heeft een lange weg afgelegd wat gebruiksgemak en kracht betreft. Een erg sterk product daarin is de zopas gelanceerde Dyson V7 Trigger (€ 276), die een hoge zuigkracht combineert met een breed aanbod aan borsteltjes en andere kopstukken. Andere merken in deze categorie: Black & Decker, Bosch en Bestron.

