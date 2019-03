Start de dag met Maarten en HLN podcast Redactie

28 maart 2019

06u00 2

Qmusic-dj Maarten Vancoillie neemt je elke ochtend met een podcast mee door de beste nieuwsverhalen van HLN. In “Start de dag met Maarten” praat hij je bij over alles wat je moet weten om aan de dag te beginnen. Dat doet Maarten op een heel persoonlijke manier en met HLN in de hand.

Je kan de podcast op je favoriete platform vinden, of via deze link.

Ben je nog een podcast-dummy? Dit is alles wat je als nieuwkomer moet weten om podcasts te beluisteren.