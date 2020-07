Spotify lanceert abonnement voor koppels Christian Born

01 juli 2020

15u25

Bron: AD.nl 4 Multimedia Speciaal voor een samenwonend koppel (of gewoon twee huisgenoten) lanceert Spotify een nieuw abonnement: Premium Duo. Voor 12,99 euro per maand kunnen twee mensen die op hetzelfde adres wonen een premium Spotify-account delen. Een premiumaccount kost normaal gesproken 9,99 euro per maand voor één persoon, of 14,99 euro voor zes personen op hetzelfde adres.

Premium Duo werkt in principe precies hetzelfde als een normaal account, dus de twee gebruikers kunnen nog steeds tegelijk op verschillende apparaten naar hun eigen muziek luisteren, zelf afspeellijsten maken en nummers offline zetten. Bestaande abonnees kunnen hun abonnement omzetten in Premium Duo zonder hun bestaande afspeellijsten of bibliotheek te verliezen.

Premium Duo biedt ook Duo Mix: een playlist die op basis van de muziekvoorkeuren van beide gebruikers wordt samengesteld.



Naast Premium Duo bestaat Premium Family al langer. Daarbij kunnen maximaal zes personen die op hetzelfde adres wonen voor 14,99 euro per maand een abonnement delen.