Spotify brengt app uit voor kinderen



Arnoud Wokke

31 oktober 2019

09u02

Bron: Tweakers 0 Multimedia Spotify heeft in Ierland een bètaversie uitgebracht van een variant op zijn streamingapp, speciaal voor kinderen. De app komt binnenkort ook uit in België. De kindersoftware is alleen beschikbaar voor klanten met een Family-abonnement.

Bestaande abonnees kunnen een kind onder het eigen account hangen, waardoor ze niet extra hoeven te betalen om een kind te laten luisteren, zo blijkt uit de uitleg van Spotify. De app heeft niet alleen een andere interface, maar ook een beperkte muziekselectie. Zo staat muziek uit kinderfilms en -series wel in de app, maar veel andere muziek niet. Spotify wil later audioboeken en podcasts voor kinderen toevoegen.

Spotify Kids, dat verschijnt voor Android en iOS, gaat in bèta in Ierland, maar zal later uitbreiden naar alle landen waar het Premium for Family-abonnement beschikbaar is, dus ook in België. Wanneer de app hier beschikbaar, is vooralsnog onduidelijk.