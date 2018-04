Sony plant topsmartphone met 4K-scherm en dubbele camera Olaf van Miltenburg sam

16 april 2018

23u30

Bron: Tweakers.net 0 Multimedia Sony kondigt de Xperia XZ2 Premium aan, een verbeterde variant van de Xperia XZ2-smartphone. Het ontwerp ligt in lijn met dat van de XZ2 en XZ2 Compact, met een bolle achterkant.

De Xperia XZ2 Premium pakt uit met een 4K-resolutie op een 5,8"-scherm met HDR-ondersteuning. Hij krijgt een dubbele camera met 12 megapixelcamera voor zwart-witopnames en een 19 megapixelcamera voor kleur. De eerste heeft een diafragmaopening tot f/1.6, de tweede tot f/1.8. De camera's vangen dus veel licht: bij foto's ligt de maximale isowaarde op 51.200 iso, bij video is dat 12.800 iso. De smartphone kan 1080p-video met 960 frames per seconde schieten voor slowmotionweergave.

De dubbele camera krijgt in het derde kwartaal van dit jaar nog een portretmodus die door Sony 'Bokeh-mode' wordt genoemd en die de gebruiker ook in staat stelt alleen de zwart-witcamera te gebruiken. De frontcamera van de XZ2 Premium is een 13 megapixelmodel met een diafragmaopening tot f/2.0.

Verbeteringen ten opzichte van de XZ2 zijn verder dat de smartphone 6 GB RAM en een accucapaciteit van 3540 mAh heeft. De interne opslagcapaciteit van 64 GB blijft hetzelfde. De processor is de Snapdragon 845, net als bij de XZ2 en XZ2 Compact. Hij is ook spatwaterdicht ondersteunt draadloos opladen.

Sony levert de Xperia XZ2 Premium vanaf de zomer voor een nog niet bekende prijs in het zwart en het zilver, voorzien van Android 8.0 Oreo.

